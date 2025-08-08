EPS 95 Pension: ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ దారులకు త్వరలోనే భారీ గుడ్ న్యూస్..మినిమం పెన్షన్ రూ. 7500 పెంచేందుకు కీలక నిర్ణయం..!!

EPS 95 Pension: ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ దారులు త్వరలోనే భారీ గుడ్ న్యూస్ వినే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ కింద రూ. 1000 అందుకుంటున్న పెన్షన్ దారులు పెన్షన్ ను రూ. 7500కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ పెన్షనర్ల డిమాండ్ ను పరిగణలోనికి తీసుకుని వారికి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలుసార్లు నిపుణులతో చర్చించినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. పార్లమెంటరీ అధ్యయన కమిటీ రిపోర్టు కూడా అందించింది. ఆ రిపోర్టులో కూడా ఉద్యోగులకు మినిమం పెన్షన్ పెంపు న్యాయమైన డిమాండ్ గా పేర్కొంది.
ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ స్కీము కింద మినిమం పెన్షన్ కావాలని గడిచిన కొన్నేళ్లుగా పెన్షనర్లు పెద్దెత్తున ఆందోళన చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈపీఎస్ 95పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ప్రస్తుతం వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఈ తక్కువ పెన్షన్ తో జీవితం గడపడం వారికి సాధ్యం కాదని వాపోతున్నారు.
ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ప్రస్తుతం లభిస్తున్న 1000రూపాయల పెన్షన్ ను రూ. 7500కు పెంచాలని పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకూలమైన నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేకసార్లు నిపుణులతో చర్చించినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. పార్లమెంటరీ అధ్యయన కమిటీ రిపోర్టు కూడా అందించింది. ఆ రిపోర్టులోకూడా ఉద్యోగులకు మినిమం పెన్షన్ పెంపు న్యాయమైన డిమాండ్ గా పేర్కొంది.
అయితే ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ స్కీము కింద ఇప్పటికే లబిస్తున్న మినిమం పెన్షన్ విషయంలో పెన్షనర్లు సంతోషంగా లేరు. ఇదెలా ఉండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 8వ పే కమిషన్ విషయంలో తాత్సారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈపీఎస్ 9 పెన్షనర్ల డిమాండ్ పై కూడా అనుమానం వస్తోంది.
ఈపీఎస్ 95 స్కీము విషయంలో ఇప్పటికే హయ్యర్ పెన్షన్ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా పెన్షన్ పే ఆర్డర్లను జారీ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్న మినిమం పెన్షన్ పెంపుదలపై కేంద్రం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనలు చేయలేదు. అయినప్పటికీ పెన్షనర్లు పలుమార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంత్రులను కలిసి విజ్నాపన పత్రాలు ఇచ్చింది. దీనిపై కేంద్రమంత్రులు సానుకూలంగా స్పందిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో దీనిపై త్వరలోనే ఓ సానుకూలమైన నిర్ణయం వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. పెంపుదల అనేది న్యాయమైన కోరికగా ఇప్పటి వరకు పలు వర్గాలు మద్దతు ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇదెలా ఉంటే గతంలో మినిమం పెన్షన్ రూ. 3వేలు చేయాలని కూడా ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి.
ఈ ప్రతిపాదనలు పెన్షనర్ల సంఘం తోసిపుచ్చింది. మరోవైపు ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ స్కీమ్ కింద 7500 పెంచినట్లయితే పెద్దెత్తున ఆందోళన చేస్తామని పెన్షనర్ల సంఘం చెబుతున్న విషయం గమనించాలి.
