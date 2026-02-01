English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ration Card Holders Good News: రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం..!

Ration Card Holders Good News: రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం..!

Big Good News For Ration Card Holders:

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రేషన్ కార్డు ఉన్న కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం మరో మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. రోజువారీ ఖర్చులు పెరుగుతున్న సమయంలో ఈ నిర్ణయం పేద.. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చాలా ఊరటనిస్తుంది. రేషన్ దుకాణాల ద్వారా ఇకపై తక్కువ ధరకు గోధుమ పిండి అందించనున్నట్లు ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
1 /5

ప్రభుత్వం రేషన్ దుకాణాలను మరింత ప్రజలకు దగ్గర చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త మార్పులు తీసుకువస్తోంది. రేషన్ షాపులను మినీ మాల్స్‌లా అభివృద్ధి చేసి, ఎక్కువ సమయం తెరిచి ఉంచే విధానాన్ని కూడా ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయాలని భావిస్తోంది.  

2 /5

ఇదే కాకుండా, దీపం పథకం కింద నాలుగో విడత గ్యాస్ సిలిండర్లను కూడా త్వరలో అర్హులైన లబ్దిదారులకు అందించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ పథకం వల్ల వంట గ్యాస్ ఖర్చు తగ్గి కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా లాభం చేకూరనుంది.

3 /5

ఇప్పటికే రేషన్ దుకాణాల ద్వారా బియ్యం, చక్కెరతో పాటు రాగులు, జొన్నలు వంటి ధాన్యాలను కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఇప్పుడు గోధుమ పిండిని కూడా జాబితాలో చేర్చడంతో లబ్దిదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ గోధుమ పిండిని ప్యాకెట్ల రూపంలో రేషన్ షాపులకు పంపిణీ చేస్తారు. డీలర్లు నేటి నుంచే లబ్దిదారులకు అందజేయనున్నారు.

4 /5

మొదటిగా జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈ సరఫరా ప్రారంభిస్తున్నామని, త్వరలోనే డివిజన్ స్థాయి, మండల స్థాయి రేషన్ దుకాణాల్లో కూడా గోధుమ పిండి అందుబాటులోకి తెస్తామని మంత్రి వివరించారు. ప్రతి రేషన్ కార్డు లబ్దిదారుడికి నెలకు కిలో చొప్పున గోధుమ పిండి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

5 /5

పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, నేటి నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో ఉన్న రేషన్ దుకాణాల్లో కిలో గోధుమ పిండిని కేవలం రూ.20కే అందిస్తామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో గోధుమ పిండి ధర రూ.60 నుంచి రూ.65 వరకు ఉండగా, రేషన్ ద్వారా చాలా తక్కువ ధరకే ఇవ్వడం విశేషం.

Next Gallery

Telangana Government Orders Today: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి ఖాతాల్లో డబ్బుల..మొత్తం రూ.720 కోట్లు విడుదల..!