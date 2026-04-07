BSNL One Rupee Freedom Plan Offer Relaunched: ప్రైవేటు టెలికాం సంస్థల నుంచి గట్టి పోటీ ఎదుర్కొంటున్నా కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ తన సరికొత్త ప్లాన్లు, ఆఫర్లతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. తన కస్టమర్లను దూరం చేసుకోకుండా కొత్త ప్లాన్లను తీసుకువస్తున్న బీఎస్ఎన్ఎల్ గతంలో ఆదరణ పొందిన ప్లాన్ను మళ్లీ కొనసాగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ కొన్ని అద్భుతమైన, పరిమిత కాల ఆఫర్లను అందిస్తోంది. వాటిలో భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రకటించిన కొత్త ప్లాన్ను తిరిగి అమలు చేసింది. ఈ ప్లాన్ ఈనెల ఆఖరు వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ అమలుచేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ప్లాన్ను మళ్లీ బీఎస్ఎన్ఎల్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఒక్క రూపాయికే అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ వినియోగదారులకు ఊరట లభిస్తోంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ను మళ్లీ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఒక్క రూపాయి ప్లాన్తో 30 రోజుల అపరిమిత సేవలు పొందవచ్చు. అయితే ఈ ఆఫర్ కొత్త వినియోగదారులకు మాత్రమే అమలు చేస్తామని ప్రకటించడం గమనార్హం.
ఫ్రీడమ్ ప్లాన్లో భాగంగా 30 రోజుల పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు, రోజుకు 2 జీబీ డేటాను పొందుతారు.
ఈ ప్లాన్తో సిమ్ ఉచితంగా అందిస్తారు. అయితే ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ ఆఫర్ ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు మాత్రమే అమలుచేయనుంది.
ఒక్క రూపాయి ఫ్లీడమ్ ప్లాన్ను ఆసక్తి గల వినియోగదారులు సమీపంలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్సీ), లేదా రిటైలర్ను సంప్రదించి పొందవచ్చు.