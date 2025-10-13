EPFO 3 0: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. ఇకపై 100 శాతం పీఎఫ్‌ డ్రా!

EPFO 3 0 CBT Approves 100 Percent Withdrawal Of PF: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ భారీ శుభవార్త వినిపించింది. ఇన్నాళ్లు ఎదుర్కొంటున్న ఖాతాదారుల ఇబ్బందులు ఇకపై తొలగిపోనున్నాయి. వంద శాతం డీఎఫ్ డ్రా చేసుకునేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ఆమోదం తెలిపింది. మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (సీబీఐ) సమావేశం సోమవారం జరిగింది. తొమ్మిది నెలల విరామం తర్వాత జరిగిన ఈ సమావేశంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలపై చర్చ జరిగింది. ఈపీఎఫ్ఓ 3 0 అని డిజిటల్ దిశగా అడుగు వేస్తుండగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
సీబీటీ సమావేశంలో ఎంప్లాయ్మెంట్-లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (ఈఎల్ఐ) పథకం, పెన్షనర్లకు సంబంధించి కొన్ని కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ఈ సమావేశంతో చందాదారులు, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రత్యక్షప్రభావం చూపే నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కనీస పింఛన్ పెంపు ఉంటుందని భావించగా సమావేశం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
సీబీటీ సమావేశంలో పీఎఫ్ ఉపసంహరణపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై మొత్తం పీఎఫ్ అంటే వంద శాతం డ్రా చేసుకునేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఎంప్లాయీతోపాటు ఎంప్లాయర్ షేర్ నుంచి వంద శాతం విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయం లభించనుంది.
ఈపీఎఫ్ఓ సీబీటీ సమావేశం తీసుకున్న వంద శాతం పీఎఫ్ డ్రా నిర్ణయంతో 7 కోట్ల మందికి పైగా ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం కలగనుంది. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు పింఛన్దారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోనున్నారు.
గతంలో పీఎఫ్ డ్రా చేయాలనుకుంటే చందాదారులు అడిగిన మొత్తంలో 30 నుంచి 50 శాతం లోపే వచ్చేది. అత్యవసరమైతే.. ప్రధాన కారణం ఉంటే మాత్రం ఇంచుమించు 60 శాతం పీఎఫ్ డ్రా అయ్యేది. కానీ ఇకపై వంద శాతం పీఎఫ్ డ్రాకు అవకాశం లభిస్తుండడంతో ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల నుంచి హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
ఈపీఎఫ్ సంస్థలో చందదారుల నగదు నిల్వలు లక్షల కోట్ల మేరకు పేరుకుపోయాయి. వాటిని డ్రా చేసుకునేందుకు నిబంధనలు, లింకులు చాలా ఇబ్బందులు ఉండేవి. 3.0లో భాగంగా పీఎఫ్ విత్ డ్రాను సరళతరం చేసింది. వంద శాతం డ్రాకు అవకాశం కల్పించడంతో పేరుకుపోయిన నగదు నిల్వలు అన్నీ చందాదారుల ఖాతాల్లోకి వెళ్లనున్నాయి.