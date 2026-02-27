Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?

Big Good News To Telangana Govt Employees Know What Is: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. పెద్ద ఎత్తున బకాయిపడిన బిల్లులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిధులు విడుదల చేయగా.. మిగతా అంశాలపై ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తమకు న్యాయంగా.. హక్కుగా దక్కాల్సిన ప్రయోజనాలు, డిమాండ్లు నెరవేరడం లేదు. కమిటీలు, చర్చలు చేసిన అనంతరం పెండింగ్ బిల్లులు మాత్రం ప్రభుత్వం సకాలంలో చెల్లిస్తోంది. తాజాగా మరో దశ చెల్లింపులు జరిగాయి.
డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆదేశాలతో ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులు రూ.745 కోట్లు విడుదలయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
ఉద్యోగ సంఘాలకు ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా జూన్ నుంచి ప్రతినెలా రూ.700 కోట్లకు తగ్గకుండా ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లులు మంజూరు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఎనిమిది నెలలుగా పెండింగ్ బిల్లులు సకాలంలో చెల్లిస్తుండడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలకు కొంత ఊరట లభిస్తోంది.
పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు వరకు సరే మరి నాలుగుకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్న కరువు భత్యంపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. వేతన సవరణ సంఘంపై ఊసేలేదు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రాక పింఛన్దారులు బతుకుజీవుడా అంటూ కష్టాలు పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం కరుణించి తమ సమస్యలు, డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని అన్నీ ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
ఉద్యోగులకు పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం దాంతోపాటు గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు విడుదల చేసింది. ఎన్నికలు పూర్తవడంతో గ్రామ పంచాయతీలకు రూ.389 కోట్ల నిధులను ఆర్థిక శాఖ అధికారులు విడుదల చేశారు.