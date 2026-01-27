Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

Big Jackpot To Govt Employees Rs 713 Crore Pending Bills Released: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చే అంశం ఇది. ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకుని ఉద్యమం చేయడంతో కొన్ని డిమాండ్లు పరిష్కారమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. వాటిలో ఒకటి పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు. తాజాగా మరో విడత బిల్లులు ప్రభుత్వం చెల్లించింది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీరని మోసం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్ ప్రభుత్వంపై మాయమాటలు.. అబద్ధపు ప్రచారం చేసి ఓట్లు వేయించుకున్న రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చాక ఒక్క హామీని కూడా నిలబెట్టుకోవడం లేదు. దీంతో పోరాటం చేయగా దిగివచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కొన్ని హామీలను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. వాటిలో పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు ఒకటి.
వేల కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులు ఉండగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగేందుకు సిద్ధమవగా అప్పుడు చర్చలు చేసిన ప్రభుత్వం పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపునకు అంగీకరించింది. మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా చెల్లిస్తామని ప్రకటించగా.. అందులో భాగంగా తాజాగా మరో విడత నిధులు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లుల్లో నవంబర్కు సంబంధించి రూ.707.30 కోట్లు తాజాగా విడుదలయ్యాయి. డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి రూ.713 కోట్లు నేటి వరకు ప్రభుత్వం చెల్లించింది. ఆ నిధులకు సంబంధించి ఉత్తర్వులు ఈనెలాఖరున జారీ చేకానున్నాయి.
ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రతి నెల రూ.700 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తామని గతంలో ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. వరుసగా నెల నెలా పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లిస్తున్న ప్రభుత్వం తాజాగా కూడా విడుదల చేసింది.
విడుదల చేయనున్న పెండింగ్ నిధులలో సరెండర్ లీవ్, టీఎస్జీఎల్ఐ ఫైనల్ పేమెంట్, గ్రాట్యుటీ, అడ్వాన్సులకు సంబంధించిన చెల్లింపులు ఉన్నాయి. పెండింగ్ బిల్లులకు జనవరి 30వ తేదీన విడుదల చేయాలని ఆర్థికశాఖ అధికారులు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.