/Govt Employees Hike: మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రేపు ఇంకో రాష్ట్రంలో కూడా కీలక నిర్ణయం!

Govt Employees Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మరోసారి డీఏ పెంపు శుభవార్త వచ్చింది. ఒడిశా, తమిళనాడు, బిహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) పెంపును అధికారికంగా ప్రకటించాయి. దీంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లాభపడనున్నారు. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం కూడా త్వరలోనే డీఏపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముందని సమాచారం.
ఒడిశా ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 2 శాతం డీఏ పెంపును ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు 58 శాతంగా ఉన్న డీఏను 60 శాతానికి పెంచారు. ఈ పెంపు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. మే నెల జీతంతో పాటు పెరిగిన డీఏ మొత్తాన్ని కూడా చెల్లించనున్నారు. ఈ నిర్ణయంతో సుమారు 8.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లాభపడనున్నారు.
తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా ఇదే తరహాలో 2 శాతం డీఏ పెంపును ప్రకటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లకు ఈ పెంపు వర్తించనుంది. ప్రస్తుతం 58 శాతంగా ఉన్న డీఏను 60 శాతానికి పెంచారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఏటా రూ.1230 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది. అయినప్పటికీ ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.
బిహార్ ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట ఇచ్చింది. 6వ వేతన సంఘం పరిధిలో ఉన్న ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డీఏను 257 శాతం నుంచి 262 శాతానికి పెంచారు. అలాగే 5వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న వారికి 474 శాతం నుంచి 483 శాతానికి డీఏ పెరిగింది. 7వ వేతన సంఘం ఉద్యోగులకు కూడా 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి డీఏ పెంపు వర్తించనుంది.
ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం మే 18న జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో డీఏ పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఉద్యోగులు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమానంగా డీఏ ఇవ్వాలని చాలాకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో బెంగాల్ ప్రభుత్వం కూడా త్వరలోనే ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పే అవకాశముందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు వరుసగా డీఏ పెంపు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం మధ్య ఈ నిర్ణయాలు ఉద్యోగులకు కొంత ఆర్థిక ఊరట కలిగించనున్నాయి.