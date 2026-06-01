Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Bank Employee Work From Home: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. వారంలో 2 రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం!

Bank Employee Work From Home: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. వారంలో 2 రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 01, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 11:31 AM IST

Bank Employee Work From Home:దేశంలోని బ్యాంకింగ్ రంగ ఉద్యోగులకు ఒక శుభవార్త వచ్చింది. ఇప్పటివరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సౌకర్యం ఎక్కువగా ఐటీ రంగానికే పరిమితమై ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా ఈ విధానాన్ని అమలు చేసే ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ దిశగా ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన HDFC బ్యాంక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

HDFC Bank employee benefits1/5

బ్యాంకు ఉద్యోగులు

బ్యాంక్ కొత్తగా హైబ్రిడ్ వర్క్ మోడల్‌ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ విధానం ప్రకారం కొందరు ఉద్యోగులు వారంలో రెండు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచే పని చేసే అవకాశం పొందనున్నారు. మిగిలిన రోజుల్లో కార్యాలయానికి హాజరై తమ విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.ఈ సౌకర్యం ప్రధానంగా కస్టమర్లతో నేరుగా సంబంధం లేని విభాగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు వర్తించనుంది. ముఖ్యంగా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ (HR), ఫైనాన్స్, ట్రెజరీ ఆపరేషన్స్, అంతర్గత బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణ వంటి విభాగాల్లో పనిచేసే సిబ్బందికి ఈ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

private bank work from home news2/5

హైబ్రిడ్ వర్క్ మోడల్

ఇటీవల దేశంలో ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలను నియంత్రించడం వంటి అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. సాధ్యమైన చోట్ల ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచే పని చేసే అవకాశాలను కల్పించాలని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే బ్యాంక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.  

bank employees work from home India3/5

బ్యాంకింగ్ రంగం

హైబ్రిడ్ విధానం ఇప్పటికే ప్రయోగాత్మకంగా అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మొదటగా 30 రోజుల ట్రయల్ పద్ధతిలో దీనిని అమలు చేస్తున్నారు. ఈ కాలంలో ఉద్యోగుల పనితీరు, ఉత్పాదకత, సమయపాలన వంటి అంశాలను పరిశీలించనున్నారు. ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉంటే ఈ విధానాన్ని శాశ్వతంగా కొనసాగించే అవకాశముంది.  

HDFC Bank hybrid work model4/5

ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు

అయితే ఈ నిర్ణయం వల్ల సాధారణ బ్యాంకింగ్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. బ్రాంచ్‌లలో పనిచేసే ఉద్యోగులు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ సిబ్బంది, కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రతినిధులు తమ విధులను యథావిధిగా కొనసాగిస్తారు. అందువల్ల నగదు లావాదేవీలు, ఖాతా సేవలు, ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలు సాధారణంగానే అందుబాటులో ఉంటాయి.  

HDFC Bank work from home policy5/5

ఇంటి నుంచే పని

ఈ కొత్త విధానం వల్ల ఉద్యోగులకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ప్రయాణ సమయం తగ్గడం, ఇంధన ఖర్చు ఆదా కావడం, కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడపడం, పని-జీవిత సమతుల్యత మెరుగుపడటం వంటి లాభాలు ఉంటాయి. అలాగే కార్యాలయ నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఈ హైబ్రిడ్ విధానం విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని బ్యాంకులు కూడా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGS:
HDFC Bank work from home policy
HDFC Bank hybrid work model
bank employees work from home India
private bank work from home news
HDFC Bank employee benefits

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇవి గమనించారా? ఆర్సీబీ Vs జీటీ మ్యాచ్‌లో 5 వింత ఘటనలు!
IPL 2026 Final39 min ago
2
Brown Rice Benefits1 hr ago
3
tg tet 2026 schedule2 hrs ago
4
Karimnagar2 hrs ago
5
jagtial thar car accident2 hrs ago