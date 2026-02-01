English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Telangana Government Orders Today: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి ఖాతాల్లో డబ్బుల..మొత్తం రూ.720 కోట్లు విడుదల..!

Telangana Government Orders Today: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి ఖాతాల్లో డబ్బుల..మొత్తం రూ.720 కోట్లు విడుదల..!

Telangana Government Latest News: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సర్కార్ నుంచి చాలా రోజుల తర్వాత మంచి వార్త వచ్చింది. గత కొన్ని నెలలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లుల చెల్లింపులపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జనవరి వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లుల చెల్లింపుల కోసం ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.720 కోట్లను విడుదల చేసింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది.
1 /5

ఇప్పటివరకు బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. జీతానికి సంబంధించిన బిల్లులు, ఇతర అలవెన్సులు నిలిచిపోవడంతో కుటుంబ అవసరాలు తీరడం కష్టంగా మారింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నిధులతో ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికినట్టే.

2 /5

ఇదే కాకుండా, 2022 నుంచి 2025 ఫిబ్రవరి వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న సరెండర్ లీవుల ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్‌ను కూడా క్లియర్ చేసింది. అంటే ఉద్యోగులు వాడని సెలవులకు సంబంధించిన డబ్బులు కూడా ఇప్పుడు వారి ఖాతాల్లోకి రానున్నాయి. ఇది ఉద్యోగులకు మరింత ఊరట కలిగించే అంశం.

3 /5

ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. గ్రాట్యుటీ, GPF (జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్), సరెండర్ లీవ్ అడ్వాన్సులు కూడా విడుదల చేసింది. వీటితో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, అలాగే అడ్వాన్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది.

4 /5

ఈ నిర్ణయంతో ఒకేసారి చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కానున్నాయి. దీని వల్ల ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడనుంది. అలాగే మార్కెట్‌లో కూడా డబ్బుల చలామణి పెరిగే అవకాశం ఉంది.

5 /5

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు స్వాగతిస్తున్నాయి. చాలా రోజులుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం చూపినందుకు ప్రభుత్వం పై ఉద్యోగులు సంతృప్తిగా ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఆలస్యం లేకుండా బిల్లులు క్లియర్ చేస్తారని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.  తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపుతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా రావడంతో ఉద్యోగుల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది.

TG Government Employees News Telangana Government Latest News Pending Bills Released Telangana TG Employees Good News Telangana Government Bills Payment Update

Next Gallery

Upasana Konidela Health Update : అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్.. ఉపాసన పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!