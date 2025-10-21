H1B visa 2025 new rules: బిగ్ బ్రేకింగ్..హెచ్1బీ వీసా ఫీజు కట్టాల్సింది వాళ్లే.. ఫైనల్ గా ఫుల్ క్లారిటీ..!

H1B visa fee exemption:
అమెరికాలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. కొత్త హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు నిబంధనల ప్రకారం.. దేశంలో ఇప్పటికే చదువుకుంటున్న వారికి లక్ష డాలర్ల ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఈ ఫీజు ఎవరు చెల్లించాలి.. తాజాగా వచ్చిన రూల్స్ ఏమిటి అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
అమెరికాలో ఉన్న భారతీయ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తుదారుల కోసం ఇటీవల అమెరికా ప్రభుత్వం పెంచిన ఫీజు విషయంలో వారికి ఊరట లభించింది. అమెరికా పౌరసత్వం మరియు వలస సేవల విభాగం (USCIS) తాజాగా జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల్లో ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలిపింది.
కొత్త మార్గదర్శకాలు ప్రకారం, ఇప్పటికే అమెరికాలో చదువుకుంటున్న మరియు అక్కడే ఉన్న విద్యార్థులు హెచ్-1బీ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు పెరిగిన లక్ష డాలర్ల ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఫీజు కేవలం అమెరికా వెలుపల ఉన్న దరఖాస్తుదారులకే వర్తిస్తుంది. అంటే, భారతదేశం లేదా ఇతర దేశాల నుంచి అమెరికాలో ఉద్యోగం కోసం వీసాకు దరఖాస్తు చేసే వారికి మాత్రమే కొత్త ఫీజు అమల్లో ఉంటుంది.
USCIS వివరాల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 21న వీసా ఫీజు మార్పులు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆ తేదీకి ముందే అమెరికాలో ఉన్న విద్యార్థులు, ప్రొఫెషనల్స్ తమ వీసా దరఖాస్తులు సమర్పించినట్లయితే వారికి కొత్త ఫీజు వర్తించదు. సెప్టెంబర్ 21 తర్వాత సమర్పించిన దరఖాస్తులకు మాత్రమే లక్ష డాలర్ల ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అమెరికా ప్రభుత్వం తెలిపినట్లు, వీసా ఫీజు చెల్లింపుల కోసం ఆన్లైన్ సేవలు ఇప్పటికే ప్రారంభించబడ్డాయి. విద్యార్థులు మరియు దరఖాస్తుదారులు అధికారిక USCIS వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను పూర్తిచేయవచ్చు.
ఈ నిర్ణయం అమెరికాలో ఉన్న విద్యార్థులకు పెద్ద ఉపశమనం ఇవ్వనుంది. ఎందుకంటే, వారు అధిక ఫీజు భారంతో బాధపడాల్సిన అవసరం లేకుండా తమ వీసా ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తి చేయగలరు. మరోవైపు, అమెరికా వెలుపల ఉన్న అభ్యర్థులు మాత్రం కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఫీజు చెల్లించాల్సిందే.