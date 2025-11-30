Indiramma Sarees: తెలంగాణ మహిళలకు భారీ షాక్.. ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి బ్రేక్‌!

Big Shock Break For Indiramma Sarees Distribution For Telangana Women: తెలంగాణ మహిళలకు భారీ షాకింగ్ వార్త. రెండేళ్లుగా ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ఇందిరమ్మ చీరలపై మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. చీరల పంపిణీ నిలిచిపోయింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా చీరల పంపిణీ ఆగిపోయింది. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. దసరా పండుగ సందర్భంగా రంగురంగుల అందమైన చీరలను మహిళలకు అందించడం ప్రారంభించారు. అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక్క చీర కాదు రెండు ఇస్తామని ప్రకటించి అమలు చేయడంలో విఫలమైంది.
అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల తర్వాత నవంబర్లో బతుకమ్మ చీరలకు ఇందిరమ్మ పేరు పెట్టి పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించింది. అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో హడావుడిగా చీరల పంపిణీని ప్రారంభించింది. ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ అస్తవ్యస్తంగా కొనసాగుతున్న క్రమంలోనే చీరల పంపిణీకి బ్రేక్ పడింది.
ఎన్నికల కోడ్ నేపథ్యంలో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీని అధికారులు నిలిపేశారు. నవంబర్ 19వ తేదీ నుంచి ఇప్పటివరకు 44 లక్షల చీరలను ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసింది. మొత్తం కోటి చీరలను పంపిణీ చేయాలని భావించగా పంపిణీకి బ్రేక్ పడింది.
ఇందిరమ్మ చీరలు పంపిణీ చేస్తున్నా మహిళల నుంచి పెద్దగా స్పందన లభించడం లేదు. పంచుతున్న చీరలు స్కూల్ యూనిఫామ్ మాదిరి అందరికీ ఒకటే రంగు గల చీర ఇస్తుండడంతో మహిళలు తీసుకునేందుకు నిరాకరిస్తున్నారు. దీనికితోడు చీరలో కాంగ్రెస్ జెండా రంగులు కూడా ఉండడంతో అవి పార్టీ చీరలుగా భావిస్తున్నారు.
ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంచుతున్న ఇందిరమ్మ చీరలపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రజలకు పండుగ పూట ప్రభుత్వం నుంచి కానుక ఇవ్వాల్సి ఉండగా.. పండుగలు అన్నీ అయిపోయాక.. ఇష్టమొచ్చిన సమయంలో చీరలు ఇస్తే ఎలా అనే ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అద్భుతమైన చీరలను దసరా పండుగకు అందిస్తే కాంగ్రెస్ ఏ పండుగ లేని సమయంలో.. కేవలం ఓట్ల రాజకీయం కోసం చీరలు పంపిణీ చేయడం రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. ప్రభుత్వం భావించినట్టుగానే ఎన్నికల కారణంగా ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ఆగిపోయింది. ఎన్నికల తర్వాత ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కొనసాగిస్తారో లేదో అనేది సందేహాస్పదమే.