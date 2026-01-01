LPG Price 1 January: నూతన సంవత్సరంలో వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర..!!

LPG Price 1 January: నూతన సంవత్సరం 2026 ప్రారంభం రోజే LPG గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. జనవరి 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా LPG ధరలను ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు సవరించగా.. ముఖ్యంగా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లపై భారీ భారమే పడింది. ఢిల్లీ నుంచి పాట్నా వరకు 19 కిలోల కమర్షియల్ LPG సిలిండర్ ధర ఒక్కసారిగా రూ.111 పెరిగింది. అయితే సాధారణ గృహ వినియోగదారులకు మాత్రం కొంత ఊరట లభించింది. 14.2 కిలోల గృహ LPG సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.
ఇండియన్ ఆయిల్ విడుదల చేసిన తాజా ధరల ప్రకారం.. ఢిల్లీలో 19 కిలోల వాణిజ్య LPG సిలిండర్ ధర రూ.1,580.50 నుంచి రూ.1,691.50కి పెరిగింది. కోల్కతాలో కూడా ఇదే స్థాయిలో పెరుగుదల నమోదైంది. అక్కడ గతంలో రూ.1,684కి లభించిన సిలిండర్ ఇప్పుడు రూ.1,795కు చేరింది. ముంబైలో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.1,531.50 నుంచి రూ.1,642.50కి పెరగగా, చెన్నైలో ధర మరింత ఎక్కువగా ఉండి రూ.1,849.50గా నిర్ణయించారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ వ్యాపారాలు, చిన్న పరిశ్రమలపై ఈ పెరుగుదల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మరోవైపు గృహ LPG ధరలు యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో 14.2 కిలోల గృహ సిలిండర్ ధర రూ.853గా ఉంది. ముంబైలో రూ.852.50, లక్నోలో రూ.890.50కు అందుబాటులో ఉంది. పాట్నాలో గృహ సిలిండర్ ధర రూ.951గా ఉండగా, కార్గిల్లో రూ.985.5, పుల్వామాలో రూ.969, బాగేశ్వర్లో రూ.890.5గా కొనసాగుతోంది. గృహ వినియోగదారులపై కొత్త సంవత్సరంలో అదనపు భారం పడకపోవడం కొంత ఊరట కలిగించే అంశంగా మారింది.
గత ఏడాది పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే.. వాణిజ్య LPG సిలిండర్ ధరలు 2025లో గణనీయంగా తగ్గాయి. ఢిల్లీలో 2025 ప్రారంభంలో రూ.1,818.50గా ఉన్న కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర డిసెంబర్ నాటికి రూ.1,580.50కి పడిపోయింది. అంటే ఏడాది వ్యవధిలోనే దాదాపు రూ.238 మేర తగ్గుదల నమోదైంది. ఇదే ట్రెండ్ కోల్కతా, ముంబై, చెన్నై వంటి మెట్రో నగరాల్లోనూ కనిపించింది.
2025లో కమర్షియల్ LPG ధరలు పలు దశల్లో తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఏప్రిల్, జూలై, సెప్టెంబర్ నెలల్లో పెద్ద ఎత్తున కోతలు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా జూలైలో సిలిండర్కు రూ.58.50, సెప్టెంబర్లో రూ.51.50 వరకు ధర తగ్గింది. మొత్తంగా 2025లో 19 కిలోల LPG సిలిండర్ ధర దాదాపు 10 సార్లు తగ్గడం విశేషం. అయితే కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఒక్కసారిగా వచ్చిన రూ.111 పెరుగుదలతో వ్యాపార వర్గాలు మళ్లీ ఆందోళనకు గురవుతున్నాయి.
మొత్తంగా 2026 తొలి రోజే వాణిజ్య LPG వినియోగదారులకు భారంగా మారినా.. గృహ వినియోగదారులకు మాత్రం ధరల స్థిరత్వం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా నిలిచింది. రాబోయే నెలల్లో ధరలు ఏ దిశగా కదులుతాయన్నది ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.