DMart Shock: డీమార్ట్‌ ప్రియులకు భారీ షాక్‌.. మార్కెట్‌లో ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Big Shock To Dmart Market Value Falls By 13 Percent Owner Radhakishan Damani: దేశీయ రిటైల్‌ మార్కెట్‌ సంస్థ డీమార్ట్‌ ప్రియులకు భారీ షాక్‌. చవకగా వస్తువులు దొరికే డీమార్ట్‌కు ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఆ సంస్థ యజమానికి ఏమైందో తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లోకి.. మనిషికి కావాల్సిన ప్రతి వస్తువు ఒకే చోట లభించే మార్కెట్‌ డీమార్ట్‌. దీంతోపాటు చవకగా లభించే షాపింగ్‌ మాల్‌ డీమార్ట్‌. నోటి మాట ద్వారా అత్యంత విజయవంతమైన డీమార్ట్‌ సంస్థకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఈ వార్తతో డీమార్ట్‌ ప్రియులు షాక్‌కు గురవుతారు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

డీమార్ట్‌ సంస్థను రాధాకిషన్‌ దమానీ స్థాపించారు. అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్‌ పేరిట ఏర్పాటుచేసిన డీమార్ట్‌ సంస్థకు ఈ ఏడాది భారీగా నష్టాలు సంభవించాయి. ఈ నష్టాల దెబ్బకు డీమార్ట్‌ సంస్థ యజమాని ఆస్తులు భారీగా తగ్గాయి. ఈ విషయాన్ని ఓ నివేదిక బయటపెట్టింది.

ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్‌ ప్రైవేటు-హురున్‌ ఇండియా రూపొందించిన 'టాప్‌-2002 స్వయంకృషితో ఎదిగిన పారిశ్రామికవేత్తలు ఆఫ్‌ ద మిలేనియా -2025 నివేదికలో ఆసక్తికర వివరాలు ఉన్నాయి. ఈ నివేదికలో డీమార్ట్‌ మార్కెట్‌ విలువ పడిపోయి రెండోస్థానానికి పడిపోయింది. ఆస్తులపరంగా డీమార్ట్‌ యజమాని రాధాకిషన్‌ దమానీ రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు.

డీమార్ట్‌ మార్కెట్‌ విలువ 13 శాతం తగ్గిందని ఆ నివేదిక వెల్లడించింది. మార్కెట్‌ విలువ తగ్గినా టాప్‌ 2లో డీమార్ట్‌ ఉండడం విశేషం. అత్యంత సంపన్న పారిశ్రామికవేత్తల్లో రాధాకిషన్‌ దమానీ రెండో స్థానానికి చేరాడు.

మధ్య తరగతి ప్రజలు విశేషంగా ఆదరిస్తున్న డీమార్ట్‌ సంస్థ మార్కెట్‌ విలువ రూ.2,97,800 కోట్లు ఉంది. డీమార్ట్‌కు ముందు జోమాటో వ్యవస్థాపకుడు ఉన్నాడు. ఆ సంస్థ మార్కెట్‌ విలువ రూ.3 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉంది.

దాదాపుగా భారతదేశంలో డీమార్ట్‌ సంస్థ లేని రాష్ట్రం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా డీమార్ట్‌ తన మాల్స్‌ను ఏర్పాటుచేసింది. మొత్తం 432 స్టోర్లు భారతదేశంలో డీమార్ట్‌ సంస్థకు ఉన్నాయి. నిత్యం లక్షలాది ప్రజలు డీమార్ట్‌లో షాపింగ్‌ చేస్తున్నారు.

