Retirement Age Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. తెలంగాణలో రిటైర్మెట్‌ వయస్సు 63 ఏళ్లకు పెంపు?

Govt Employees Retirement Age Likely To Increase From 61 To 64 Years In Telangana: కొత్త సంవత్సరం వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గిఫ్ట్ రావాల్సి ఉండగా.. భారీ పిడుగు పడింది. రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచబోతున్నారనే వార్త ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెరుగుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచేందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుపై వార్తలు వస్తుండగా తాజాగా ఆ అంశంపై సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై సచివాలయంలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
మూడేళ్లు రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే నిర్ణయం జరిగిపోయిందని.. రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం జూన్ 2న లేదా రెండు మూడు నెలల్లో నిర్ణయం వెలువడే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 61 ఏళ్లు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. 61 నుంచి 64 సంవత్సరాలకు రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచబోతున్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి.
గతంలో 65 సంవత్సరాలకు పెంచేందుకు చర్చ జరగ్గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. దీంతో ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సుమారు 3,56,135 మందికి పైగా ఉండగా.. ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టు, డైలీ వేజ్ (రోజు వేతనం), ఎన్ఎంఆర్, గౌరవ వేతనంతో సుమారు 4 లక్షల మంది వరకు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారు.
వాస్తవంగా రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దోబుచులాడుతోంది. 2025 జూన్ నెలలో జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సర్వీసు పొడిగింపు ఉండదని నిర్ణయం తీసుకుంది. లేదు లేదంటూనే రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుపై ప్రతిపాదనలు చేస్తోంది. ఆ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపి త్వరలోనే పెంచేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని సమాచారం.
రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపు వెనుక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేతికానితనం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. 2024 నుంచి రిటైర్మెంట్ పొందిన ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఇంకా చెల్లింపులు చేయలేదు. రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్ రూ.10 వేల కోట్ల వరకు బకాయి ఉన్నాయి. తమ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రాక ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగులు నానా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఉద్యోగులకు దేశంలోనే అత్యధికంగా ఐదు డీఏలు పెండింగ్ ఉండగా.. బిల్లులు భారీగా బకాయి పడడం, పీఆర్సీ దిక్కులేదు ఇలా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి.
పాత చెల్లింపులే చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే మళ్లీ రిటైర్మెంట్కు సిద్ధమవుతున్న ఉద్యోగులు భారీగా ఉన్నారు. వారికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ చెల్లించలేని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలోనే రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇవ్వడానికి చిల్లీగవ్వ లేదని ప్రకటిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగులకు చెల్లింపులు చేయడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచితే తాత్కాలికంగా ఊరట లభిస్తుందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ చేతకానితనం అర్థమవుతోంది.