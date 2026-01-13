Karthika Deepam: జ్యోత్స్న బండారం బయటపెట్టిన కన్న తండ్రి.. దీపనే అసలు సిసలైన వారసురాలు

Big Shock To Jyotsna Her Father Reveals Sumitra Original In Front Of Family: తెలుగు ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్న కార్తీక దీపం-2 సీరియల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇన్నాళ్లు తన నిజస్వరూపాన్ని కప్పిపుచుకుంటున్న ఉంటున్న దీపకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆమె సొంత తండ్రి దాసు కుమార్తె బండారాన్ని బయటపెట్టాడు. దీనికి సంబంధించి ప్రొమో వైరల్గా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్న సీరియల్స్ కూడా సీక్వెల్గా వస్తున్నాయి. కార్తీక దీపం సూపర్హిట్ కావడంతో కార్తీక దీపం-2 సీక్వెల్ ప్రసారమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. డ్రామా, సస్పెన్స్తో అలరిస్తున్న ఈ సినిమాలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఇన్నాళ్లు సుమిత్ర కుమార్తెగా చలామణి అవుతున్న జ్యోత్స నిజస్వరూపాన్ని ఆమె సొంత తండ్రి దాసు బయటపెట్టాడు. జ్యోత్స్న బండారాన్ని బయటపెట్టడంతో ఆ కుటుంబంలో భారీ షాక్ తగిలింది. దాసు కుటుంబానికి నిజం వివరిస్తున్న కొత్త ఎపిసోడ్ ఈ సీరియల్లోనే హైలెట్గా నిలవనుంది.
మొదట దాసు తన మేనల్లుడు కార్తీక్కు ఫోన్ చేసి అసలు నిజం చెప్పేస్తానని చెబుతాడు. కార్తీక్ ఎంత నచ్చ చెబుతున్నా వినకుండా దాసు సుమిత్ర ఇంటికి వెళ్లాడు. అక్కడ అందరు కుటుంబసభ్యుల ముందు జ్యోత్స్న నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాడు.
కళ్ల ముందు ఉన్న జ్యోత్స్న తన కూతురు కాదని వదిన సుమిత్రకు దాసు వివరించాడు. మరి ఇంకెవరు తన కుమార్తె అని సుమిత్ర, ఆమె భర్త ప్రశ్నించగా ఆ కఠోర నిజాన్ని దాసు వెల్లడించాడు. జరిగిన పరిణామాలు అతడు తెలిపాడు.
క్యాన్సర్ బారిన పడిన సుమిత్రను రక్షించుకోవాలంటే ఆమె నిజమైన వారసురాలితోనే సాధ్యమవుతుందని వైద్యులు చెప్పడంతో జ్యోత్స్న నిజ స్వరూపం బయటపెట్టాల్సి వచ్చింది. అంతకుముందు సుమిత్రకు జ్యోత్స్న క్యాన్సర్ విషయాన్ని బయటపెట్టిన విషయం తెలిసిందే.
జ్యోత్స్న సుమిత్ర కుమార్తె కాదని నిజమైన బిడ్డ దీప అని ప్రకటించే ఈ ఎపిసోడ్ కార్తీక దీపం సీరియల్లోనే హైలెట్గా నిలుస్తోంది. స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతున్న కార్తీక దీపం సీరియల్కు ప్రేక్షకులలో విశేష ఆదరణ పొందుతోంది.