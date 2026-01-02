Kavitha Challan: ఎమ్మెల్సీ కవిత భారీగా ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. రూ.17 వేల చలాన్లు పెండింగ్‌

Rs 177770 Worth Of Traffic Challan Pending On MLC Kalvakuntla Kavitha Car: ప్రజాప్రతినిధురాలిగా ఉన్న ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఆదర్శంగా ఉండాల్సి ఉండగా.. పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉండడం తీవ్ర వివాదాస్పదమవుతోంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఆమె కారుకు భారీగా చలాన్లు విధించారు. అవి కొన్ని నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణలో ఇబ్బడిముబ్బడిగా ట్రాఫిక్ చలాన్లతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పది పెండింగ్ ఉంటే చాలు కారును లాక్కెళ్లే పోలీసులు మరి బడా నాయకులు, ధనవంతులు, సినీ ప్రముఖుల కార్ల చలాన్లు పెండింగ్లో ఉంటే ఏమనరా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి తాజా ఉదాహరణ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కృత ఎమ్మెల్సీ కవిత కారుపై భారీగా ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కల్వకుంట్ల కవిత వాహనాలపై భారీగా ట్రాఫిక్ చలాన్స్ ఉన్నాయని వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె కారు 22 సార్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలింది. శాసన మండలి సమావేశాలకు హాజరైన కవిత వాహనాలు పరిశీలించగా పెండింగ్ చలాన్ల అంశం బయటకు వచ్చింది.
ఆమె ప్రయాణిస్తున్న మార్సిడీస్ బెంజ్ కారుపై 6 చలాన్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. కవితకు సంబంధించిన మరో లెక్సస్ 450 డీ పైన 16 చలాన్లు చెల్లించలేదు. ఈ రెండు వాహనాలపై రూ.17,770 వేల విలువైన పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నాయి.
రెండు వాహనాలపై ఓవర్ స్పీడ్, ఫ్యాన్స్ నెంబర్ ప్లేట్పై చలాన్లు ఉన్నాయి. కవిత కార్లపై ఎక్కువగా నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లాలో ట్రాఫిక్ చలాన్లు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్లో ఆమె చలాన్లు తక్కువగా ఉన్నాయి.
ప్రజాప్రతినిధురాలిగా ఉన్న ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఆదర్శంగా ఉండాల్సి ఉండగా.. ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్లో ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొత్తం 22 చలాన్లు పెండింగ్లో ఉండడంతో వెంటనే ఆమెతో చెల్లింపులు చేయించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సాధారణ వాహనదారులు పదికి మించి చలాన్లు ఉంటే బండిని సీజ్ చేసే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇలా బడా నాయకులు, సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు, ధనవంతుల కార్ల చలాన్లు పెండింగ్లో ఉంటే చర్యలు తీసుకోరా? అని వాహనదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కవిత చలాన్ల వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.