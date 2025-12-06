Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్ బాస్ తెలుగు 9వ సీజన్ 13వ వారం ఎలిమినేషన్కి సంబంధించి.. బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ట్విస్ట్ మామూలుగా లేదు. ఈ వారం తనూజ, డీమాన్ పవన్, భరణి, సంజనా, సుమన్ శెట్టి, రీతూ చౌదరీ.. ఈ ఆరుగురు నామినేషన్లో ఉండగా.. ఒక్క బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రిక తనూజ తప్ప.. మిగిలిన ఐదుగురు డేంజర్ జోన్ లోనే ఉన్నారు. అయితే ఈ వారం పక్కా సుమన్ శెట్టి లేదా సంజన ఎలిమినేట్ అవుతారని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా ఇప్పుడు ఎవరూ ఊహించని విధంగా.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ అయింది.
ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఓటింగ్ లో చివరిలో ఉన్న సుమన్ శెట్టి లేదంటే.. సంజనా ఎలిమినేట్ అవుతారని ఆడియెన్స్ ఎక్స్పెప్ట్ చేశారు. అయితే చివరి నిమిషంలో పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చారు బిగ్ బాస్. సుమన్ శెట్టి స్థానంలో రీతూ చౌదరీని హౌజ్ నుంచి పంపించినట్టుగా తెలుస్తోంది.
13వ వారం ఎలిమినేషన్లో చిన్న ట్విస్ట్ ఇచ్చి రీతూ చౌదరీని ఎలిమినేట్ చేసి.. సుమన్ శెట్టి ని సేవ్ చేశారని సమాచారం. అయితే ఓటింగ్లో లీస్ట్ లో ఉన్న సుమన్ శెట్టిని కాకుండా.. రీతూని ఎలిమినేట్ చేయడం షాకిస్తోంది. ఇక రీతూని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఉందని తెలుస్తోంది.
రీతూ చౌదరి.. ఎప్పుడూ ఆ డెమాన్ పవన్తో క్లోజ్ గా ఉండటాన్ని.. ఇటీవల సంజన హౌస్లో బయటపెట్టింది. అయితే నాగార్జున రీతూ చేసింది తప్పే అయినప్పటికీ.. అంత పబ్లిక్గా ఓ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ గురించి అలా మాట్లాడటం తప్పు అని సంజనతోనే క్షమాపణ చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ప్రేక్షకులు మాత్రం సంజనకు మద్దతుగా నిలిచి.. రీతూని ఓడించారు. ఇదే రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్కి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.
ఇక టాస్క్ల పరంగా చూస్తే మాత్రం రీతూ చౌదరికి తిరుగులేదు. ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా అదరగొట్టెస్తూ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ టాస్క్లలో కూడా టాప్-2 వరకూ వచ్చింది. అయితే ఆ టాస్క్లలో ఎక్కువగా అరవడం, ఇరిటేట్ చేయడం ఆడియెన్స్ కి అంతగా నచ్చలేదు.
దీనికితోడు బిగ్ బాస్ షో ముగింపుకి ఇంకా రెండు వారాలే ఉంది. అయినప్పటికీ డీమాన్ పవన్ని అడ్డుపెట్టుకొని.. రీతూ సింపతీ గేమ్ ఆడుతోంది. ఇది బిగ్ బాస్ చూసేవారికి పెద్ద నసగా మారింది. అందుకే ఈ వారం రీతూ చౌదరీని ఎలిమినేట్ చేసినట్టు సమాచారం.