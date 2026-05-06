Thalapathy Vijay: టీవీకే విజయ్‌కు భారీ ఝలక్‌.. సీఎం ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా

Big Twist In Tamil Nadu: తమిళనాడులో ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం పరిణామాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే విజయ్‌ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్‌ ఆహ్వానం పలకలేదు. దీంతో అతడి ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా పడిందని తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వార్తలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన ఫలితాలు పొందిన టీవీకే విజయ్‌ అధికారం చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. టీవీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభా పక్ష నాయకుడిగా ఎన్నుకోవడంతో విజయ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరేందుకు వెళ్లగా గవర్నర్‌ ఝలక్‌ ఇచ్చారు. బిగ్‌ ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకోవడంతో అతడి ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది.

112 మంది ఎమ్మెల్యేల జాబితాతో విజయ్‌ అక్కడి గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్‌ అర్లేకర్‌ను కలిశారు. పరస్పరం గౌరవించుకున్న అనంతరం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇవ్వాలని గవర్నర్‌కు విజయ్‌ లేఖ అందించారు. అనంతరం వెళ్లిపోగా లోక్‌భవన్‌ నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.

అతి పెద్ద పార్టీగా నిలిచిన టీవీకేకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని గవర్నర్‌ ఆహ్వానం పలకకపోవడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. ఈ పరిణామంతో తమిళ రాజకీయాలు హాట్‌హాట్‌గా మారాయి. అసలు ఏం జరుగుతుందనేది ఎవరికీ అర్ధం కాలేదు.

తనకు ఎంత మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉందనేది విజయ్‌ నిరూపించుకోవడంలో విఫలమైనట్టు సమాచారం. గవర్నర్‌కు మెజార్టీకి సంబంధించిన అంశంపై విజయ్‌ స్పష్టత ఇవ్వకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లోకభవన్‌ ఆహ్వానం పలకలేదని తెలుస్తోంది.

విజయ్‌కు 112 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉంది. 118 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం అవసరమని గవర్నర్‌ గుర్తుచేశారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విజయ్‌కు మద్దతు ఇవ్వగా.. మరికొంత మంది మద్దతు కావాల్సి ఉంది.

టీవీకే విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు సీపీఐ, సీపీఐం పార్టీలు నిరాకరించాయి. ఆ రెండు పార్టీలకు రెండేసి చొప్పున స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మెజార్టీ రాకపోవడంతో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరడం వాయిదా పడింది.

గవర్నర్‌ ఆహ్వానం పలకపోవడంతో రేపు విజయ్‌ చేయాల్సిన ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా పడింది. అయితే మెజార్టీ నిరూపించుకునేందుకు విజయ్‌ రెండు వారాల గడువు కోరారు. ఈ పరిణామాలు తెలంగాణలో ఆసక్తికరంగా మారాయి.

