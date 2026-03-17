Nora fatehi kd song Row: చిక్కుల్లో సింగర్ మంగ్లీ.. ఏకంగా సమాచార మంత్రిత్వశాఖకు ఫిర్యాదు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

nora fatehi kd the devil movie controversy: కన్నడ మూవీ కేడీ ది డెవిల్ పై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై ఏకంగా ముంబైకు చెందిన లాయర్ సమాచార మంత్రిత్వశాఖకు ఫిర్యాదు చేయడం మరింత హీట్ ను పెంచింది.
ఇటీవల కొన్ని మూవీస్ లలో పాటలు, సీన్ లు చాలా డబుల్ మీనింగ్ లో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా సమాచార మంత్రిత్వశాఖలు, దీనిపై పర్మిషన్ లు ఎలా ఇస్తున్నాయంటూ సినిమా ప్రియులు మండిపడుతున్నారు. మూవీ అనేది ఏదైన మంచి మెస్సెజ్ లేదా ఎంటర్ టైన్మెంట్ లా ఉండాలంటున్నారు.
కానీ ఇటీవల మాత్రం ప్రతీదాంట్లో వల్గారిటీ, డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు, ఓవర్ ఎక్స్ పోజింగ్లు చేస్తున్నారని దీనితో యువత సైతం తప్పుదొవ పడుతున్నారంటూ తరచుగా మేధావులు సినిమా వారిపై ఫైర్ అవుతుంటారు. ఇటీవల కన్నడ నుంచి పాన్ ఇండియా లెవల్ లో రిలీజ్ అవుతున్న కేడీ ది డెవిల్ మూవీ కాంట్రవర్సీకి కేరాఫ్ గా మారింది.
దీనిలో బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి నటించారు. అంతేకాకుండా.. దీనిలో సర్కే చునార్ సాంగ్ పై పెద్ద రచ్చ రాజుకుంది. ఈ పాటను రాసీన రాకీబ్, డైరెక్టర్ ప్రేమ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అర్జున్ జన్య, గాయని మంగ్లీపై ముంబై కు చెందిన లాయర్ సమాచార మంత్రిత్వ శాఖకు ఫిర్యాదు చేశారు.
సర్కే చునార్ సాంగ్ లో పహలే ఉటాలే.. అందర్ వో దాలే.. నీచే ఏక్ బుంద్ నా గిరాయే అంటూ చాలా నీచంగా డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా ఈ సాంగ్ లిరిక్స్ ఉంది. దీనిపై ఫెమస్ గాయకుడు అర్మాన్ మలీక్ సైతం సీరియస్ గా ట్విట్ చేశారు. అసలు సమాజం ఎటుపోతుందని మండిపడ్డారు. దీనిపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో యూట్యూబ్ నుంచి ఈ పాటను తొలగించారు.
కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. మరోవైపు ఈ కన్నడ మూవీలో.. సంజయ్ దత్, శిల్పాశెట్టి, నోరా ఫతేహీ నటించారు. ఈ కన్నడ మూవీ ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో 30 విడుదలకు సిద్దంగా ఉంది. అయితే.. దీనిపై కొంత మంది నెటిజన్లు కావాలని పబ్లిసిటీ స్టంట్ లో భాగంగా ఈ విధంగా చేసుంటారని అంటున్నారు.
ఇటీవల తమ మూవీ ప్రమోషన్ ల కోసం మూవీ రకరకాలుగా స్టంట్లు చేస్తున్నారని, ఈ బూతు పాటల లిరీక్స్ కూడా అందులో భాగమే కావచ్చని నెటిజన్లు డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఈ పాటను పాడిన సింగర్ మంగ్లీ సైతం చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆమె అభిమానులు మాత్రం దీనిపై ఇలాంటి నీచమైన పాటను మంగ్లీ ఎలా పాడారంటూ తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఎంపీ కంగానా రనౌత్ సైతం మండిపడ్డారు. బాలీవుడ్ లో అశ్లీలతో, డబుల్ మీనింగ్ ట్రిక్కులు హద్దులు దాటేశాయని అన్నారు. ఈ మూవీ టీమ్ కు ఇప్పటికే ఎన్ హెచ్ఆర్సీ నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.