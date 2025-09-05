English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Big News: శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు తిరుమల ఆలయం మూసివేత.. మళ్లీ దర్శనం ఎప్పుడంటే..!

Big Alert For Tirumala Devotees: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు కీలక సమాచారం. రేపు, ఎల్లుండి అనగా సెప్టెంబర్ 6, 7న శ్రీవారి ఆలయం మూసివేయనున్నారు. సెప్టెంబర్ 7న చంద్రగ్రహణం కారణంగా.. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల నుండి సోమవారం ఉదయం 3 గంటల వరకు అంటే.. 12 గంటల పాటు శ్రీవారి ఆలయం మూసి ఉంచుతారు. ఆ సమయంలో ఎలాంటి దర్శనాలు ఉండవు
 
శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్. సెప్టెంబర్ 7న చంద్రగ్రహణం కారణంగా శ్రీవారి ఆలయం మూసివేస్తారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 3 గంటల వరకు ఆలయం 12 గంటల పాటు మూసి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించరు.   

చంద్రగ్రహణం ఆదివారం రాత్రి 9.50 గంటల నుంచి సోమవారం తెల్లవారుజామున 1.31 గంటల వరకు ఉంటుంది. గ్రహణానికి 6 గంటల ముందు నుంచి ఆలయ తలుపులు మూస్తారు. సోమవారం ఉదయం 3 గంటలకు సుప్రభాతంతో ఆలయాన్ని తెరిచి, శుద్ధి చేస్తారు. ఆ తర్వాత పుణ్యహవచనం నిర్వహిస్తారు. స్వామివారికి తోమాల సేవ, అర్చన వంటి కార్యక్రమాలు ఏకాంతంగా జరుగుతాయి. 

సోమవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆదివారం ఊంజల్ సేవ, బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. 

అలాగే ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అన్నప్రసాద వితరణ కేంద్రాలు మూసివేస్తారు. సోమవారం ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి అన్నప్రసాద వితరణ మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది.   

గ్రహణ సమయంలో ఆహారం తీసుకోకూడదని ఇంట్లో నిల్వ ఉంచే ఆహార పదార్థాలపై దర్భ ఉంచాలని.. గ్రహణం తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ స్నానం చేయాలని శ్రీవారి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులు సూచించారు.  

