Big Update Of Free Bus Scheme Govt Released Rs 400 Crore: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై మరో కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఏపీలో అమలవుతున్న ఈ పథకంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళలకు చంద్రబాబు శుభవార్త వినిపించారు. ఉచిత బస్సుపై అప్డేట్ ఏమిచ్చారో తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రంలోని మహిళలందరికీ 'స్త్రీ శక్తి' పేరిట ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి ఉచిత బస్సు ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. రోజుకు దాదాపు 27 లక్షల మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఒడిదుడుకుల మధ్య అమలవుతున్న ఉచిత బస్సులో కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసుకుందాం.
గమ్యస్థానాలకు ఉచితంగా తీసుకువెళ్తూ మహిళల ప్రగతికి ఉచిత బస్సు తోడ్పడుతోందని కూటమి ప్రభుత్వం గొప్పగా చెబుతోంది. సూపర్ సిక్స్ హామీల్లో ఇచ్చిన ఉచిత బస్సును చంద్రబాబు నాయుడు నెరవేర్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఉచిత బస్సు పథకానికి భారీగా నిధులు విడుదల చేశారు.
స్త్రీ శక్తి పథకానికి ఏపీ ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసింది. రూ.400 కోట్ల అదనపు నిధులు విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇది ఉచిత బస్సు అమలు కోసమేనని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించడంతో మహిళలు ప్రయాణించిన సొమ్మును ఏపీ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి చెల్లిస్తుంటుంది. ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి ఉచిత బస్సు పథకం అమలు కాగా వాటికి సంబంధించిన చెల్లింపులు ప్రభుత్వం చేసింది.
ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉచిత బస్సు పథకానికి అయిన ఖర్చును ఏపీ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి చెల్లించింది. రూ.400 కోట్లు చెల్లిస్తూ రవాణా శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయడంపై ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలు, కార్మిక నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఏపీలో ఉచిత బస్సు సక్రమంగా అమలవుతున్నా తరచూ వివాదాస్పదంగా మారుతోంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రద్దీ తీవ్రంగా ఉండడంతో మహిళలు నిలుచొని ప్రయాణం చేస్తున్నారు. సీట్ల కోసం కొట్లాటలు జరుగుతుండడంతో వాటికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఉచిత బస్సు పథకం అమలు చేస్తూనే బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని మహిళలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఉచిత బస్సు పథకం మరిత అధ్వానంగా అమలవుతున్న విషయం తెలిసిందే.