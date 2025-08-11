8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. జీతాల పెంపుపై కేంద్రం క్లారిటీ!

8th Pay Commission Update: ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అమలుపై ఉద్యోగులు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అమలుపై గత కొద్ది రోజులుగా వార్తలు వినిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఎనిమిదవ వేతన సంఘానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది.
దీనిని కేంద్రమంత్రి అశ్విన్ వైష్ణవ్ జనవరిలో ప్రకటించినప్పటికీ అప్పటినుండి ఏ ప్రయోజనాలు సాధ్యమవుతాయి? అది ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు? అనేదానిపై చర్చలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే.
ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు చర్యలు అనేవి టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. నేషనల్ కౌన్సిల్ జాయింట్ కన్సల్టెంట్ మిషనరీ స్టాఫ్ సైడ్ కార్యదర్శి శివగోపాల్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ.. వీలైనంత త్వరగా ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అమలుపై పూర్తి క్లారిటీ ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా ఉంటాయనే విషయానికి వస్తే మూలవేతనంతో పాటు డిఏ, హెచ్ఆర్ఏ, రవాణా బత్యం ఉంటాయి. ఉద్యోగుల మొత్తం ఆదాయంలో వారి ప్రాథమిక జీతం 51.5 శాతంగా ఉంటుంది డిఏ దాదాపు 30.9% ఉంటుంది అలాగే హెచ్ఆర్ఏ దాదాపు 15.4% ఉంటుంది. ఆమ్బిట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ నివేదిక ప్రకారం ప్రయాణభత్యం దాదాపు 2.2 శాతంగా ఉందని ఉన్నట్లు సమాచారం.
మొత్తానికి అయితే ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తే ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి అని ఉద్యోగులకు భారీ స్థాయిలో ఆదాయం లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు.