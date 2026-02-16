Pension revision: పాత పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయినవారి పెన్షన్స్ పై కీలక అప్డేట్..!

8th Pay Commission:
ఇటీవల 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ముఖ్యంగా పెన్షనర్లు పెద్ద ఆందోళనలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా 2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు పెన్షన్ సవరణ వర్తిస్తుందా? లేదా? అనే ప్రశ్న దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీసింది. ఈ విషయంపై ఇప్పుడు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టత ఇచ్చింది.
8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ 3న అధికారికంగా ప్రకటించింది. అప్పటి నుంచి పాత పెన్షనర్లు తమకు కొత్త వేతన సంఘం ప్రయోజనం దక్కుతుందా అనే సందేహంలో ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఫైనాన్స్ యాక్ట్–2025లో పెన్షన్ నిబంధనలను ధృవీకరించడం. దీంతో పాత, కొత్త పెన్షనర్ల మధ్య తేడా తీసుకువస్తారా అన్న భయం పెరిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభలో ఒక సభ్యుడు స్పష్టంగా ప్రశ్నించారు. “2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయిన కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం కింద పెన్షన్ సవరణ వర్తిస్తుందా?” అని అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తరఫున రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పంకజ్ చౌదరీ మాట్లాడారు.
ఆయన చెప్పిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే – 8వ వేతన సంఘానికి జీతాలు, అలవెన్సులు మాత్రమే కాకుండా పెన్షన్పై కూడా సిఫార్సులు చేసే పూర్తి అధికారం ఉంది. అలాగే, పెన్షన్లు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న కేంద్ర సివిల్ సర్వీసెస్ (పెన్షన్) నిబంధనలు–2021 ప్రకారమే కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఫైనాన్స్ యాక్ట్–2025లో ఎలాంటి కొత్త మార్పులు చేయలేదని, పాత లేదా కొత్త పెన్షనర్ల మధ్య ఎలాంటి తేడా తీసుకురాలేదని కూడా తెలిపింది.
అంటే, ఈ చట్టం వల్ల 2026కు ముందు రిటైర్ అయినవారిని తప్పించే పరిస్థితి లేదని స్పష్టమైంది. పెన్షన్ సవరణ అంశం పూర్తిగా 8వ వేతన సంఘం పరిధిలోనే ఉందని ప్రభుత్వం చెప్పింది. ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం పని ప్రారంభించింది. దీనికి 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు. ఈ లోపు జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్పై పూర్తి నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించాలి. ఆ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
మొత్తం పైన 2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయిన పెన్షనర్లను బయట పెట్టేలా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నిర్ణయం లేదు. ఇది లక్షలాది పెన్షనర్లకు ఊరట కలిగించే విషయం. అయితే, అసలు పెన్షన్ ఎంత పెరుగుతుంది? ఏ ఫార్ములా ఉంటుంది? అన్న వివరాలు మాత్రం వేతన సంఘం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం మాత్రం ప్రభుత్వ స్పష్టీకరణతో పెన్షనర్లలో ఉన్న అనవసర భయాలకు కొంతమేర తెరపడిందని చెప్పవచ్చు.