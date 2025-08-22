Soniya Akula: వైరల్ అవుతున్న బిగ్ బాస్ బ్యూటీ సోనియా ఆకుల వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫోటోలు.. మీరు ఓ లుక్కేయండి..!

Soniya Akula Varalakshmi Vratham: బిగ్ బాస్ 8 కంటెస్టెంట్గా హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సోనియా ఆకుల గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. రీసెంట్గానే గ్రాండ్గా సీమంతం జరుపుకున్న ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకున్న ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
రాంగోపాల్ వర్మ నిర్మించిన కరోనా వైరస్ సినిమా ద్వారా సోనియా ఆకుల.. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. ఇలా హీరోయిన్గా పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లలో నటించిన సోనియా.. అదే గుర్తింపుతో బిగ్బాస్-8 కంటెస్టెంట్గా హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
బిగ్బాస్ నుండి ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత యష్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది సోనియా. ఇక ఇటీవల తాను అమ్మ కాబోతున్నట్లు అభిమానులతో గుడ్ న్యూస్ షేర్ చేసుకున్న విషయం మనకు తెలిసిందే.
ప్రాజెక్ట్స్ సక్సెస్ అంటూ చాలా విభిన్నంగా తన ప్రెగ్నెన్సీని సోనియా రివీల్ చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ కూడా అయింది. పెళ్లయిన కొద్ది నెలలకే సోనియా తల్లి కాబోతున్న విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకోవడంతో.. వారు కూడా ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
కొద్ది రోజుల క్రితమే ఘనంగా సీమంతాన్ని జరుపుకున్న సోనియా.. తాజాగా శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకుంది. ఈ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. కొద్ది సేపట్లోనే వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ ఫొటోల్లో సోనియా రెడ్ కలర్ చీరలో ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంది. ఇక ఆమె అభిమానులు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ దేవిలా ఉన్నావంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.