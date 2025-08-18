English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..

Rahul Sipligunj Engagement: బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్న‌ర్‌, ఫెమస్ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తన ప్రియురాలితో ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకున్నారు.  ఈ క్రమంలో వీరి లేటేస్ట్ పిక్స్ నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
 
ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్న‌ర్‌, ఫెమస్ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తన అభిమానులకు అనుకొని విధంగా సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో  ఆయన తన ప్రియురాలితో ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న పిక్స్ ను ఆయన ఫ్రెండ్స్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పంచుకున్నారు. అవి కాస్త వైరల్గా మారాయి.  

దీంతో ఆయన అభిమానులు ఒక్కసారిగా సర్ ప్రైజ్ అవుతున్నారు. కంగ్రాట్స్ బ్రో.. అంటూ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ను విష్ చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో రాహుల్ సిప్లిగంజ్ అతి తొందరలో వివాహ బంధంలో అడుగు పెట్టబోతున్నారు. 

హైదరాబాద్‌కు చెందిన హరిణ్యా రెడ్డి  తో ఆయన నిశ్చితార్థం ఆదివారం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో సింపుల్ గా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

 నిశ్చితార్థ వేడుకలో రాహుల్ పాస్టెల్ లావెండర్ షేర్వానీ వేసుకున్నాడు. మరోవైపు హరిణ్య రెడ్డి నారింజ రంగు లెహంగా ధరించి అందరిని ఫిదా చేస్తుంది. ఇద్దరు కూడా భలే జోడీగా ఉన్నారంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. వీరి పెళ్లి తేదీపై మాత్రం ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల కాలేదు.   

మరోవైపు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ అభిమానులు ఒకింత ఆశ్చర్యంకు గురౌతున్నారు. జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పెళ్లి వేడుకకు చెందిన కార్యక్రమంను ఇంత సీక్రెట్ గా ఎందుకు జరిపించుకున్నాడంటూ రచ్చ చేస్తున్నారు. అయితే గతంలో రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కు, పునర్నవీల మధ్య లవ్ ఉందని, ఇద్దరు కూడా డేటింగ్ లో ఉన్నారని వార్తలు వచ్చాయి.

ఈ క్రమంలో దీనిపై పునర్నవీ ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. రాహుల్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ మాత్రమే అని చెప్పుకొచ్చింది. గత కొన్నాళ్లుగా రాహుల్, హరిణ్యా రెడ్డిలు లవ్‌లో ఉన్నారని వార్తలు వచ్చాయి.ఈ క్రమంలో అనూహ్యంగా వీరిద్దరు కూడా ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకుని అందర్ని ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యంకు గురిచేశారు. వీరి ఎంగెజ్ మెంట్స్ పిక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

