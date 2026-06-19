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Nagarjuna Remuneration: బిగ్‌బాస్ షో ద్వారా కింగ్ నాగార్జున ఎంత సంపాదిస్తున్నారు? టీవీ చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 19, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:14 PM IST

Bigg Boss 10 Nagarjuna Remuneration: బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు' సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న ల్యాండ్‌మార్క్ సీజన్ 10పై అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కింగ్ నాగార్జున రెమ్యూనరేషన్, షోలో పాల్గొనబోతులు సెలబ్రిటీల వివరాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. 

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హౌస్‌లోకి రాబోయే కంటెస్టెంట్లు వీరేనా?

ఈ 10వ సీజన్‌లో సందడి చేయబోయే సెలబ్రిటీల జాబితాలో పలువురి పేర్లు ప్రముఖంగా లీక్ అవుతున్నాయి. వారిలో ప్రముఖ సింగర్ మంగ్లీ, సీనియర్ నటి కస్తూరి శంకర్, సోషల్ మీడియా స్టార్ 'నందూస్ వరల్డ్' నందు, బుల్లితెర మెగాస్టార్ ప్రభాకర్ కుమారుడు వంటి సెలబ్రిటీలు ఈసారి బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో సందడి చేయనున్నారని సమాచారం. 

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అగ్నిపరీక్ష షోకి రెడీ..

గత సీజన్ మాదిరిగానే ఈసారి కూడా సెలబ్రిటీలతో పాటు ఆడిషన్స్ ద్వారా సామాన్యులకు హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన అగ్నిపరీక్ష షో కోసం బిగ్‌బాస్ నిర్వాహకులు అంతా రెడీ చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ షో కూడా ప్రారంభం కాబోతుంది. 

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నాగార్జున రెమ్యూనరేషన్ ఎంతంటే?

బిగ్ బాస్ షోకి అసలైన బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా మారిన కింగ్ నాగార్జున.. మూడో సీజన్ నుండి తనదైన హోస్టింగ్ స్టైల్‌తో షో రేటింగ్స్‌ను అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయన తీసుకునే పారితోషికం ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9 కోసం వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన కింగ్ నాగార్జున దాదాపుగా రూ.35 కోట్లు పారితోషికం అందుకున్నట్లు సమాచారం. 

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నాగార్జున రెమ్యూనరేషన్‌..

అయితే గత సీజన్ సూపర్ హిట్ కావడం వల్ల ఈ 10వ సీజన్ కోసం అక్కినేని నాగార్జున తన రెమ్యూనరేషన్‌ను భారీగా పెంచేసినట్లు సమాచారం. టాలీవుడ్ వర్గాలు టాక్ ప్రకారం.. నాగ్ కోసం ఈసారి రూ.40 కోట్లకు పైగా రెమ్యూనరేషన్ అందుకోబోతున్నారట. 

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అంతకు మించి...

అయితే టెలివిజన్ హిస్టరీలోనే ఒక ప్రాంతీయ షో హోస్ట్‌కు ఈ స్థాయి పారితోషికం ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి. గత సీజన్ల కంటే భిన్నంగా, మరింత మసాలా, సరికొత్త డ్రామాతో "అంతకు మించి" అనేలా ఈ సీజన్‌ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు నిర్వాహకులు. ఈ అసలు సిసలైన వినోదం ఎలా ఉండబోతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!

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