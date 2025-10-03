English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Wild Card: బిగ్‌బాస్‌లో మరో వైల్డ్‌కార్డ్ ఎంట్రీ..పిల్లని చూస్తే దిమ్మతిరిగే అందం!

Malti Chahar Bigg Boss Wild Card Entry: భారతీయ టెలివిజన్ చరిత్రలో బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీషోగా పేరొందిన బిగ్‌బాస్ ఇప్పుడు 19 సీజన్ హిందీ బుల్లితెరపై ప్రసారం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ బిగ్‌బాస్ సీజన్‌లో మరో బ్యూటీ  వైల్డ్‌కార్డు ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఆమె మరెవరో కాదు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్‌కు ఎంతో దగ్గరి చుట్టం. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసుకుందాం.  
1 /9

హిందీ బుల్లితెరపై ప్రజాదరణ పొందిన బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షో ఇప్పుడు 19 సీజన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడీ సీజన్ కు వ్యాఖ్యాతగా హీరో సల్మాన్ ఖాన్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షోలో ఓ బ్యూటీ వైల్డ్‌కార్డు ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది.  

2 /9

నటి, రచయిత్రి, దర్శకురాలు మాల్తీ చాహర్ సల్మాన్ ఖాన్ బిగ్ బాస్ 19లో వైల్డ్‌కార్డ్ పోటీదారుగా చేరబోతున్నారని కొన్ని మీడియా సంస్థలు నివేదిస్తున్నాయి.  

3 /9

మాల్తీ ఒక నటి, మోడల్, కంటెంట్ క్రియేటర్. ఆమె టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్ సోదరి కూడా. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాకు చెందిన ఆమె క్రికెటర్ రాహుల్ చాహర్ బంధువు కూడా.  

4 /9

దీపక్ చాహర్ ఒక భారతీయ అంతర్జాతీయ క్రికెటర్. అతను కుడిచేతి మీడియం పేస్ స్వింగ్ బౌలర్, అతను దేశీయ క్రికెట్‌లో రాజస్థాన్ తరపున, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ఆడుతున్నాడు.  

5 /9

మాల్తీ తన కెరీర్‌ను అందాల పోటీలతో ప్రారంభించింది. ఆమె ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2014లో ఫైనలిస్ట్‌గా నిలిచింది. ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఢిల్లీ 2014 పోటీలో మిస్ ఫోటోజెనిక్ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది.  

6 /9

ఆ తర్వాత ఆమె నటనలోకి మారి, అనిల్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన 2018 చిత్రం 'జీనియస్‌'లో రుబీనా పాత్రలో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. అరవింద్ పాండే దర్శకత్వం వహించిన 2022 రొమాంటిక్ డ్రామా 'ఇష్క్ పాష్మినా'లో ఒమిషా పాత్రను పోషించి ఆమె తన ప్రతిభను కనబర్చింది.  

7 /9

మాల్తీ చాహర్ చిత్రనిర్మాణం, దర్శకత్వం, లఘు చిత్రాలను నిర్మించడంలో కూడా తన వంతు ప్రయత్నాలు చేసింది.  

8 /9

మాల్తీ సోషల్ మీడియాలో భారీ సంఖ్యలో అనుచరులను కలిగి ఉంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది అనుచరులు ఉన్నారు.  

9 /9

బిగ్ బాస్ 19లో ఆమె పాల్గొన్నట్లు వచ్చిన నివేదికలను మాల్తీ ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. షెహ్నాజ్ గిల్ సోదరుడు షెహ్బాజ్ బాదేశా, ఈ సీజన్‌లో మొదటి వైల్డ్‌కార్డ్ పోటీదారు.  

