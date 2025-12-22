Thanuja Remuneration: విన్నర్ కన్నా ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న తనూజ.. ఎన్ని లక్షలో తెలిస్తే మతిపోతుంది..!

Bigg Boss 9 Telugu Runner Up: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9కి శుభం కార్డు పడింది. ఈ సీజన్కి విన్నర్గా కామనర్, ఆర్మీ మ్యాన్ కళ్యాణ్ పడాల నిలిచాడు. ఇక సీరియల్ నటి తనూజ రన్నరప్గా నిలిచింది. అయితే తనూజ రన్నరప్ అయినప్పటికీ.. విన్నర్ కంటే ఎక్కువే రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంది. మరి తనూజ ఈ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో ఎంత సంపాదించిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 టైటిల్ ఫేవరేట్గానే ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది తనూజ. విన్నర్కి ఉండాల్సిన అన్ని అంశాలు తనూజలో ఉన్నాయి. నిజానికి, బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ తనూజనే అని చాలా మంది ఫిక్స్ అయ్యారు కూడా. అనుకున్నట్టుగానే ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా తన ఆటతో ఆడియన్స్ మనసులను గెలుచుకుంది. టాస్క్లు, నామినేషన్స్, డిబేట్స్ ఇలా సిట్యువేషన్ ఏదైనా తన వాదనని గట్టిగా వినిపించింది.
దీంతో చాలా మందికి ఫెవరెట్ కంటెస్టెంట్గా మారిపోయింది తనూజ. కానీ, భరణితో బాండింగ్, అనవసరమైన చోట అతి వాదన లాంటివి తనూజకి నెగెటివ్గా మారాయి. అదే టైంలో కళ్యాణ్ పడాలకు పాజిటివ్ అంశాలు సెట్ అయ్యాయి. అంతేకాదు తనూజ, కళ్యాణ్ ఇద్దరు క్లోజ్ అవడం కూడా తనూజకి నెగెటివ్గా మారిందనే చెప్పాలి.
తనూజ ఫ్యాన్స్ కూడా ఒకానొక సందర్భంలో కళ్యాణ్కి సపోర్ట్ చేసిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. అలా తనూజ ఓటింగ్ దెబ్బతిందనే చెప్పాలి. అయితే ప్రస్తుతం తనూజకి వారానికి ఎంత రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చారు..? ఇన్ని వారాలు తనూజ ఎంత సంపాదించింది అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇక రన్నరప్గా నిలిచినా విన్నర్కి సమానంగా తనూజ సంపాదించిందని తెలుస్తోంది. ఈమెకు వారానికి రూ.2.8 వరకు రెమ్యునరేషన్గా ఇచ్చారట. అలా చూసుకుంటే 15 వారాలకు గాను రూ. 42 లక్షలకు పైగా తనూజ సంపాదించినట్టుగా తెలుస్తోంది.
విన్నర్ కళ్యాణ్ విషయానికి వస్తే విన్నర్ ప్రైజ్ మనీతో సహా అతను గెలుచుకున్నది రూ.50 లక్షలు. అలాగే ఒక కారు కూడా. ఇలా చూస్తే ఓడిపోయినా తనూజ కూడా బాగానే సంపాదించింది అనే చెప్పాలి.