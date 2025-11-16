English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌లో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్.. హౌస్‌ని వీడిన ఆ ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్..!

Bigg Boss Double Elimination: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్-9లో ఇంకా ఐదు వారాల ఆట మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఇందులో ఫినాలే వారం తీసేస్తే నాలుగు వారాలు మాత్రమే టైమ్ ఉండటంతో.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ చేసి హౌస్‌మేట్స్ అందరికీ షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్‌బాస్. నిన్న శనివారం ఎలిమినేషన్‌లో నిఖిల్ నాయర్ హౌస్ నుండి బయటకు రాగా.. ఈరోజు గౌరవ్ ఎలిమినేట్ కానున్నాడు.
 
బిగ్ బాస్ 10వ వారంలోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి హౌస్‌లో వాతావరణమే మారిపోయింది. సీజన్ ముగియడానికి కేవలం ఐదు వారాలే ఉండడంతో కంటెస్టెంట్లు మరింత అగ్రెసివ్‌గా, స్ట్రాటజిక్‌గా ఆడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వారం నామినేషన్స్‌లో బిగ్ బాస్ తీసుకున్న నిర్ణయం.. పెద్ద షాకింగ్ అనే చెప్పొచ్చు.

శనివారం ఎపిసోడ్‌లో హోస్ట్ నాగార్జున హౌస్‌మేట్స్‌కు గట్టిగానే క్లాస్ తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్‌తో పాటు.. నో ఫ్యామిలీ వీక్ అనే మరో పెద్ద బాంబ్‌ను కంటెస్టెంట్లపై వేసి షేక్ చేశారు.

ఈ వారం ఇమ్మానుయేల్‌కు హౌస్‌మేట్స్ ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వడంతో అతను తప్ప మిగతా పది మందిని బిగ్‌బాస్ నేరుగా నామినేట్ చేశాడు. ఇక ఓటింగ్‌లో అత్యధిక సపోర్ట్ ఉన్న తనూజ, కళ్యాణ్, డీమాన్, సుమన్ శెట్టి మొదట సేఫ్ జోన్‌కు వెళ్లగా.. తర్వాత సంజన, రీతూ, భరణి సేఫ్ అయ్యారు. 

అయితే డేంజర్ జోన్‌లో దివ్య, గౌరవ్, నిఖిల్ నాయర్ ఉన్నారు. ఆట పరంగా చూసుకుంటే దివ్య అన్ని టాస్క్‌ల్లో బాగా ఆడినందుకు ఆమె సేఫ్ కాగా.. నిఖిల్ నాయర్‌ను బయటకు పంపేశారు.   

ఇక ఈరోజు జరగబోయే ఎపిసో‌డ్‌లో గౌరవ్ ఎలిమినేట్ కాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. గత వారం రాము రాథోడ్ సెల్ఫ్ ఎలిమినేట్ కాగా.. సాయి శ్రీనివాస్ తక్కువ ఓట్లు వచ్చినందుకు హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు.  

