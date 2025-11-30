English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!

Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!

Bigg Boss 9 Elimination: రోజురోజుకి ఎంతో ఉత్కంఠగా సాగుతోంది రియాలిటీ గేమ్ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 తెలుగు. ఇప్పుడు 12 వారం పూర్తి చేసుకుని 13 వారంలోకి అడుగుపెట్టబోతుంది. మరో రెండు వారాల్లో గ్రాండ్ ఫినాలే ఉండబోతోంది. దీంతో హౌస్‌లో గేమ్ మరింత వేడెక్కింది. ఇక ఈ వారం అందరూ ఊహించిన విధంగానే.. కామనర్ గా వచ్చి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ గా నిలిచిన దివ్యను ఎలిమినేట్ చేశాడు బిగ్ బాస్.  
 
1 /5

కంటెస్టెంట్స్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రధానంగా నామినేషన్స్ సమయంలో కంటెస్టెంట్స్ రెచ్చిపోయారు. కొన్ని సందర్భంలో అయితే విచక్షణ కోల్పోయారు. ఈ వారం నామినేషన్స్‌లో ఉన్న దివ్య నిఖిత, సంజనా గల్రానీ,డీమాన్ పవన్, సుమన్, భరణీ వంటి టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ డేంజర్ జోన్ లో ఉన్నారు.  

2 /5

ముఖ్యంగా ఈ ఐదుగురిలో దివ్య నిఖిత ఓటింగ్ లో బాటమ్‌లో ఉండటం వల్ల.. ఈ వారం ఆమె హౌస్ నుండి ఎలిమినేట్ అయింది. గత వారమే దివ్య ఎలిమినేట్ అయ్యేది కానీ.. ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎలిమినేషన్ పవర్‌ వాడటం వల్ల సేవ్ అయ్యింది. ఈ వారం ఓటింగ్ మరింత తక్కువగా రావడంతో దివ్య మరోసారి డేంజర్ జోన్ లో పడింది.  

3 /5

అయితే గత కొన్ని వారాలుగా బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో దివ్య ప్రవర్తనపై నెగిటివిటీ పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా తోటి కంటెస్టెంట్ తనూజతో తరచూ గొడవ పడటం ఆమెకు ప్రతికూలంగా మారింది. కెప్టెన్సీ టాస్క్ విషయంలో కూడా వీరిద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ కారణాల వల్లే మిగతా కంటెస్టెంట్లతో పోలిస్తే దివ్యకు తక్కువ ఓట్లు పడి ఎలిమినేట్ అయింది. 

4 /5

ఇక దివ్య బిగ్‌ బాస్‌ తెలుగు 9వ సీజన్‌ ఓపెనింగ్‌లో రాలేదు. మిడ్‌ వీక్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దివ్య కామన్‌మేన్‌ కేటగిరిలో హౌస్ లోకి రావడం విశేషం. ఈ కేటగిరిలో వచ్చిన శ్రీజ, ప్రియా, హరిత హరీష్‌, మర్యాద మనీష్‌లు ఎలిమినేట్‌ అయ్యారు. డీమాన్‌ పవన్‌, కళ్యాణ్‌తో పాటు దివ్య కూడా ఇన్నాళ్లు బిగ్‌ బాస్‌ హౌస్ లో సర్వైవ్ అయ్యింది. కానీ ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు దివ్య హౌస్ ని వీడాల్సి వచ్చింది.  

5 /5

మరోవైపు ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్‌ ఉండబోతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. గత వారం ఎలిమినేషన్‌ లేకపోవడంతో 12 వారం ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లని హౌజ్‌ నుంచి పంపబోతున్నారట హోస్ట్ నాగార్జున. దివ్య తర్వాత సుమన్‌ శెట్టి, సంజనా లీస్ట్ లో ఉన్నారు. వీరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్‌ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.    

Divya Eliminated Bigg Boss 9 Elimination Bigg Boss 9 Telugu Divya Bigg Boss Telugu 12th Week Bigg Boss Elimination Telugu Reality show

Next Gallery

Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!