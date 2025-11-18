Bigg Boss 9 Telugu Family Week: బిగ్బాస్ హౌస్ ఫుల్ టీఆర్పీతో దూసుకెళ్లాలంటే ఫ్యామిలీ వీక్ ఎపిసోడ్ రావాల్సిందే. ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో.. ఈ 11వ వారం కంటెస్టెంట్స్ ఫ్యామిలీస్ రాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఫ్యామిలీ వీక్ కోసం బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్స్తో పాటు.. ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ వారం ముందుగా హౌస్లోకి బిగ్బాస్ దత్తపుత్రిక తనూజ అక్క కూతురు, చెల్లి వచ్చారు. దీంతో బిగ్బాస్ హౌస్లో పెళ్లి సంబరం మొదలైంది. తన చెల్లి రావడంతో ఆమెని పెళ్లి కూతురిని చేసింది తనూజ. దీంతో హౌస్మేట్స్ అంతా ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయ్యారు.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్లో ఈ వారం మొత్తం ఫ్యామిలీ వీక్గా ఉండబోతుంది. అయితే ఫ్యామిలీ వీక్లో ముందుగా కెప్టెన్ తనూజకు అవకాశం ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. తనూజ కన్ఫెషన్ రూమ్కు వెళ్లగానే అక్కడ ఆమె అక్క పూజ కూతురు ఉంది. ఇక ఆ పాపని చూడగానే తనూజ ఒక్కసారిగా ఫుల్ హ్యాపీగా అయిపోయింది. పాపను ఎత్తుకొని బయటకు వచ్చి, అందరికీ తన కూతురు వచ్చిందని చెప్పింది తనూజ.
ఇక ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ హౌస్ మెయిన్ గేట్ నుంచి తనూజ చెల్లి అనూజ వచ్చింది. చెల్లిని చూడగానే తనూజ ఎమోషనల్ అయి ఏడ్చేసింది. తనే పెళ్లికూతురు అంటూ అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అయితే త్వరలోనే తనూజ సిస్టర్ పెళ్లి ఉంది. అయితే ఆమె హౌస్లో ఉండటంతో.. పెళ్లి చూడటం మిస్ అవ్వనుంది.
తనూజ చెల్లి అనూజ మాట్లాడుతూ.. మరికొన్ని రోజుల్లోనే నా పెళ్లి ఉంది.. ఇంట్లో అంతా పెళ్లి సందడి మొదలైంది. పెళ్లికి సంబంధించిన పనులన్ని అక్క, అమ్మ చూసుకుంటున్నారు. ఎలాంటి లోటు లేకుండా అన్నీ అవుతున్నాయి.. నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి.. నువ్వు ఏడ్వాలని మేము కోరుకోవడం లేదని చెప్పింది. దీంతో మళ్లీ చెల్లిని పట్టుకొని బోరున విలపించింది తనూజ.
అయితే తనూజ ఇంటి వద్ద ఉంటే ఒక అక్కగా తన చెల్లి పెళ్లికి అన్ని పనులు చూసుకునేది. అలాగే పెళ్లి కూతుర్ని కూడా చేసేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేకపోవడంతో.. బిగ్బాస్ తనూజకి తన చెల్లిని పెళ్లి కూతురిని చేసే అవకాశం కల్పించింది. అనూజకి చీర, గాజులు, బొట్టు పెట్టి.. అక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించింది. దీంతో ఆ ఇద్దరి అక్కాచెల్లెల్ల ఆనందానికి అవధుల్లేవు.
ఈ హ్యాపీ మూమెంట్ని చూసి ఇతర హౌస్మేట్స్ కూడా కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అలాగే తనూజ చెల్లి అనూజకి కంగ్రాట్స్ తెలియజేశారు. ఇక ఈ ప్రోమో చూసిన ఆడియెన్స్ అంతా ఎప్పుడెప్పుడూ ఫుల్ ఎపిసోడ్ చూసేద్దామా అని వెయిట్ చేస్తున్నారు.