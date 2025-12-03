Big Boss 9 Telugu: పాయే.. బిగ్ బాస్ షోతో నాగార్జున ఇజ్జత్ మొత్తం పాయే.. మరి ఈ టీఆర్పీలేమిటి సామి..

Big Boss 9 Telugu: పాయే బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 రియాల్టీ షోతో నాగార్జున ఇజ్జత్ మొత్తం పాయే. అవును 2017లో తెలుగులో బిగ్ బాస్ రియాల్టీ షో ప్రారంభమైంది. మొదట్లో మంచి టీఆర్పీలను రాబట్టిన బిగ్ బాస్ రియాల్టీ షో.. రాను రాను రాజు గుర్రం గాడిద అయినట్టు ఈ షో ఇపుడు తక్కువ టీఆర్పీతో నాగార్జున పరువు తీస్తుందని ఆయన అభిమానులే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిజ జీవితం వేరు… వ్యక్తిగతంగా మనస్తత్వంవేరు.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది.. మనలోనూ.. మన పరిసరాల్లోనూ విచిత్ర మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నవారు మనకు తారస పడుతుంటారు. ఇలా వాస్తవాలను గుర్తించాలని వినోదంతో విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించాలనే ప్రయత్నంలో పుట్టుకొచ్చిన రియాల్టీ షో.. బిగ్ బాస్… వినోదాన్ని పంచి.. టీవీలకు అతుక్కుపోయే విధంగా ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే ఎత్తుగడ. బిగ్ బాస్ రియాల్టీ షో తీరు..ఎక్కడో విదేశాల్లో పుట్టిన ఈ రియాల్టీ షో ముందుగా హిందీలో ప్రదర్శితమై మంచి రేటింగ్ తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఈ రియాల్టీ షో ప్రారంభమైంది.
బిగ్ బాస్ రియాల్టీషో ఇప్పటిదాకా 8 సీజన్లను పూర్తి చేసుకుంది. ఇపుడు 9 సీజన్ నడుస్తోంది. ఒకప్పట్లో సెలబ్రిటీలతోనే నడిపించిన రియాల్టీ షో.. సీజన్లు మారేకొద్ధీ... ట్రెండ్కుతగ్గట్టుగా సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నవారికి బిగ్ బాస్ తెరపై చూపించి రూరల్ ఆడియన్స్కు బిగ్ బాస్ షో చేరువయ్యే విధంగా చేసిన ప్రయత్నం మొదట మంచి ఫలితానే తీసుకొచ్చింది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిగ్ బాస్ రియాల్టీషోపై గ్రామీణ ప్రాంతాలు.. పట్టణప్రాంత ఆడియన్స్లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. కాలక్రమంలో సీజన్లు మారేకొద్దీ రోతపుట్టించే విధంగా ఉంది వీక్షకులు ఇదేం షో అని ఛానల్ చేంజ్ చేస్తున్నారు.
బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్లుగా సినిమాలు, టీవీలు, సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ తెప్పించుకున్న వారిని పోటీదారులుగా ఎంచుకుని బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ కల్పించారు. సీజన్ ప్రారంభంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్లతోపాటు, మధ్యమధ్యలో క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేసేందుకు, వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలతో కొత్తవారిని హౌస్ లోకి దింపి రక్తికట్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.బిగ్ బాస్ షో ద్వారా టీవీ వీక్షకులకు వినోదం పంచుతున్నారా?... వివాహేతర సంబంధాలపై అవగాహన పెంపొందిస్తున్నారా? అనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. బిగ్ బాస్ పరిచయంతో కంటెస్టెంట్లు బిగ్ బాస్ హౌస్లో స్వేచ్ఛ దొరికిందని హగ్గులు.. ఆపై శృతిమించిన శృంగారం లాంటి సీన్స్.. ముద్దులు ముచ్చట్లు చిరాకు తెప్పిస్తున్నాయని ఆడియన్స్ విసుగుతో ఉన్నారు. నానాటికీ బూతుసన్నివేశాలతో రోతపుట్టిస్తోందనే భావన చూసే ప్రేక్షకుల్లో చాలు బాబోయ్ అంటున్నారు.
ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో తెలియదు. ఎవరైనాసరే వ్యక్తిత్వ వికాసంతో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించాలనే టాస్కులు... ఆత్మస్థయిర్యం పెంపొందించే ఆటలు... ఎవవరికి వారే విజేతలుగా నిలవాలనే పోటీలు... ఉల్లాసాన్ని పెంపొందించే గేమ్లతో ఎపిసోడ్లు సాగదీతగా ఉంటూ బోర్ కొట్టిస్తున్నాయి. నిజ జీవితంలో అప్పటి వరకూ మనకోసం ప్రాణాలిచ్చేట్టు బిల్డప్ ఇచ్చినవారే ముంచేస్తారు. సరిగ్గా ఈ పాయింట్ అర్థంచేసుకోవాలనే మైండ్ గేమ్తో ముందుకు సాగాలనే సందేశమిస్తున్నారు.
బిగ్ బాస్ హౌస్లో వారం వారం జరిగే ఎలిమినేట్ ప్రాసెస్లో హౌస్ మేట్లలో మేలుకోరేవారెవరు? కీడును ఎంచేవారెవరో? కంటెస్టెంట్లల్లో స్నేహానికి, వైరం అనే కోణం విసుగు తెప్పిస్తోంది. పక్కనే ఉన్నవారు ఎలిమినేషన్ కోరుకోవడంలో స్వార్థ ప్రయోజనాలతో వారి వాస్తవిక వ్యక్తిత్వానికి అద్ధం పడుతోంది. ఎలిమేనేషన్ జరిగిన ప్రతిసారి.. సహ కంటెస్టెంట్లు నాటకీయ పరిణామాలు... బిగ్ బాస్ హౌస్లో పరిచయాలు, స్నేహాలు, ఉద్దేశపూర్వకంగా పుట్టే ప్రేమలు ప్రేక్షకుల్ని బోర్ కొట్టిస్తున్నాయి. అక్కినేని నాగార్జున ఎంత గొప్పగా హోస్ట్ చేసినా.. బిగ్ బాస్ వాళ్లు ఎంత హంగామా చేసినా.. గొప్ప గొప్ప టాస్క్లు పెట్టినా... టెలివిజన్ వీక్షకుల్ని మెప్పించలేకపోతున్నారు.
బిగ్బాస్ హౌస్లో వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు మిగతా రోజుల కంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే హోస్ట్ నాగార్జున ఒక్కొక్కరిని పేరుపెట్టి పలకరించడం... ఆ వారంలో ఎవరెవరు ఎలాంటి తప్పులు చేశారో పోస్టుమార్టం చేసే తీరు ప్రేక్షకులకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. చేసిన తప్పులు, గొడవల గురించి మాట్లాడుతూ ఆయా కంటెస్టెంట్స్కి తనదైన శైలిలో హెచ్చరించడం ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. తాజాగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు స్నేహభావాలను పెంపొందించడంకంటే.. శతృత్వాలను పెంచేందుకు, ఈర్ష్యద్వేషాలకు వేదికగా మారిందనేది తెలుస్తోంది.
తెలుగు బిగ్బాస్ తొమ్మిదో సీజన్ ప్రస్తుతం ఎండింగ్ కు వచ్చింది. మరో మహా అంటే రెండు లేదా మూడు వారాలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. రానురాను కంటెస్టెంట్లు రాటుదేలతారనుకుంటే మరీ వరస్ట్గా తయారవుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలు వీధుల్లో గొడవలు... బిగ్ బాస్ స్క్రీన్పై వీక్షకులను విసుగెత్తిస్తున్నాయి. ఇన్నాళ్లు మగవారుమాత్రమే ఫ్రస్టేషన్తో అరుపులుకేకలతో రణరంగాన్ని తలపించేవారు. ఇపుడు ఆడవారిలోనూ అదే తీరు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. నేలకేసి కొడతా, తొక్కుతా, తాటతీస్తా అనొద్దు. బయట మీరు తోపు అయితే బయట చూసుకోండమ్మా. బిగ్బాస్ హౌస్లో వద్దని సుతిమెత్తగా మందలించడం ఈ సీజన్ లో ప్రేక్షకులు చూసారు. ఫేక్ బాండ్స్, ఇన్సెక్యూర్.. అంటూ ఎక్కువ బోర్డులు మాధురి మెడలోనే పడ్డాయి. జనాలకు ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నట్లే బిగ్బాస్కు కూడా ఎవరో ఒకరు నచ్చుతారు. వారికి హైప్ ఇవ్వడానికి, చేసిన తప్పులను కవర్ చేయడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు.
మొత్తంమీద బిగ్బాస్ రియాల్టీషో మరీ విసుగు తెప్పిస్తోందని వీక్షకులు పెదవి విరుస్తున్నారు. సినిమా రంగం, టీవీరంగాల్లో వినోద కార్యక్రమాలు, సామాజిక కార్యక్రమాలు ఏవైనా సరే సమాజంపై తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి.అందులో అనుమానమేలేదని ఎన్నో సందర్భాలు సంకేతంగా నిలిచాయి. సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసేమాధ్యమాల్లో మంచిని పెంచిమనుషుల్ని మార్చే కంటే.. టీవీషోల ద్వారా కక్షలు కార్పణ్యాలు, ఈర్ష్యద్వేషాలు, గొడవలు, పనికిమాలిన ప్రేమలు, రొమాన్స్ సన్నివేశాలతో సమాజానికి ఎలాంటి సందేశాన్నిస్తారనే ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చేదెవరని వీక్షకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఓ రకంగా బిగ్ బాస్ తో నాగార్జున ఇజ్జత్ రోడ్డున పడిందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.