Bigg Boss 9 Season Shrasti Verma Photos: బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది ఇక ఈసారి కూడా నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మొత్తం 15 వారాలుగాను ..15 మంది హౌస్ సభ్యులతో ఈ సీజన్ గ్రాండ్ గా లాంచ్ అయింది. ఇందులో మొత్తంగా సెలబ్రిటీలు 9 మంది మిగతా 6 మంది కామన్ పీపుల్. అయితే ఈసారి హౌస్ లోకి లేడీ కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ కూడా అడుగు పెట్టింది ఆమె వైరల్ ఫొటోస్ ఓ లుక్కేద్దాం.
అయితే, నాగార్జున శ్రష్టికి సరదా షాకిచ్చారు. హౌస్లో నుంచి త్వరగా బయటికి వస్తే కలిసి పని చేద్దాం అన్నారు. దానికి శ్రష్టి ఇంత తొందరగా ఎలా వస్తాను సార్ అంటూ జవాబు ఇచ్చింది. దీంతో తనను మెచ్చుకొని ఆయన హౌస్ లోకి పంపించారు.
ఒక శ్రష్టి వర్మ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్లోకి ఐదో కంటెస్టెంట్ గా అడుగుపెట్టింది. వస్తూ వస్తూనే అదిరిపోయే పర్ఫామెన్స్ తో అదరగొట్టింది. ఇక నాగర్జునకు నటించిన సినిమా సాంగ్ పై కూడా డాన్స్ చేసి అలరించింది. ఇక బిగ్ బాస్ హైస్లో సృష్టి జర్నీ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.