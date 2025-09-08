English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss 9: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి లేడీ కొరియోగ్రాఫర్.. షాకిచ్చిన నాగార్జున, శ్రష్టి వర్మ హాట్‌ ఫోటోస్‌..!

Bigg Boss 9 Season Shrasti Verma Photos: బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది ఇక ఈసారి కూడా నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మొత్తం 15 వారాలుగాను ..15 మంది హౌస్ సభ్యులతో ఈ సీజన్ గ్రాండ్ గా లాంచ్ అయింది. ఇందులో మొత్తంగా సెలబ్రిటీలు 9 మంది మిగతా 6 మంది కామన్ పీపుల్. అయితే ఈసారి హౌస్ లోకి లేడీ కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ కూడా అడుగు పెట్టింది ఆమె వైరల్ ఫొటోస్ ఓ లుక్కేద్దాం.
 
 కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె పుష్ప వంటి ప్రముఖ చిత్రాలకు కొరియోగ్రఫీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. శ్రష్టి వర్మ కు సంబంధించిన ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి.   

 బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ ప్రారంభమైంది. హోస్ట్ హీరో నాగార్జున సారథ్యంలో అగ్నిపరీక్ష ద్వారా ఎంపికైన 6 మంది సామాన్యులతో పాటు 9 మంది సెలబ్రిటీలను ఎంపిక చేశారు. అంతా ఇప్పుడు హౌస్ లో ఉన్నారు. ఈసారి బిగ్ బాస్ గంతకంటే కాస్త భిన్నంగానే ఉండనుంది.   

డబుల్‌ హౌస్‌లతో ప్రారంభమైన ఈ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 లోకి సీరియల్ నటి తనూజ, ఆశా శైని, జబర్దస్త్ ఇమాన్యుల్, కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ, నటుడు భరణి శంకర్, రీతు చౌదరి, సంజనా గల్రానీ, ఫోక్ సింగర్ రాము రాథోడ్‌, కామెడియన్ సుమన్ శెట్టి పెట్టారు.   

 ఈసారి సెలబ్రిటీ వర్సెస్ కామనర్స్ మధ్య హోరాహోరీ జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఇక జానీ మాస్టర్ మాజీ అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ కూడా హౌస్ లోకి ఎంటర్ ఇచ్చింది. లెహంగా ధరించి గ్లామరస్ పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చింది.  

అయితే, నాగార్జున శ్రష్టికి సరదా షాకిచ్చారు. హౌస్‌లో నుంచి త్వరగా బయటికి వస్తే కలిసి పని చేద్దాం అన్నారు. దానికి శ్రష్టి ఇంత తొందరగా ఎలా వస్తాను సార్ అంటూ జవాబు ఇచ్చింది. దీంతో తనను మెచ్చుకొని ఆయన హౌస్ లోకి పంపించారు.  

ఒక శ్రష్టి వర్మ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్‌లోకి ఐదో కంటెస్టెంట్ గా అడుగుపెట్టింది. వస్తూ వస్తూనే అదిరిపోయే పర్ఫామెన్స్ తో అదరగొట్టింది. ఇక నాగర్జునకు నటించిన సినిమా సాంగ్ పై కూడా డాన్స్ చేసి అలరించింది. ఇక బిగ్ బాస్ హైస్‌లో సృష్టి జర్నీ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

