Bigg Boss Season 9 Telugu: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 తెలుగు రియాలిటీ షో చివరి దశకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం 14వ వీక్ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఓ వారం మాత్రమే సమయం ఉండటంతో.. ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లను హౌస్ నుంచి బయటకు పంపించబోతున్నారు. అయితే డబుల్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా.. శనివారం ఎపిసోడ్లో సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం హౌస్లో తనూజ, సంజన, కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, డీమోన్ పవన్.. మొత్తం ఏడుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ ఏడుగురిలో ఈ వారం ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేసి.. మిగిలిన ఐదుగురిని టాప్-5కి పంపించబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఈ వారం ఓటింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే భరణి, సుమన్ శెట్టి చివరి స్థానంలో ఉన్నారు. సుమన్ శెట్టి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎంతో అద్భుతమైన ఆట తీరును కనబరుస్తూ ఆడియెన్స్ ఫేవరేట్ కంటెస్టెంట్గా మారిపోయాడు. అయితే ఈరోజు సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేషన్ జరిగింది.
అలాగే ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుంది. శనివారం ఒకరు, ఆదివారం ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఆదివారం ఎలిమినేషన్ లేకపోతే మిడ్ వీక్లో ఒక కంటెస్టెంట్ను హౌస్ నుంచి పంపించే ఛాన్స్ ఉంది.
అయితే ఇప్పటికే సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేషన్ కన్ఫామ్ అయింది. ఇక మిగిలిన ఆరుగురిలో భరణి శంకర్ బిగ్ బాస్ జర్నీ కూడా ముగిసిందని తెలిసింది. అతను ఫైనల్ కంటే ముందే ఎలిమినేట్ కాబోతున్నాడని టాక్.
ఇక టాప్-5లో ఉండబోయే కంటెస్టెంట్లలో తనూజ, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్, కళ్యాణ్, డీమోన్ పవన్ పేర్లు వినబడుతున్నాయి. మరి ఈ ఐదుగురిలో కప్పు ఎవరికి సొంతం అనేది తెలియాల్సి ఉంది.