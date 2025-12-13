English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bigg Boss: ఈ వారం బిగ్ బాస్‌లో డబుల్ ఎలిమినేషన్.. సుమ‌న్ శెట్టితో పాటు ఆ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఔట్..!

Bigg Boss: ఈ వారం బిగ్ బాస్‌లో డబుల్ ఎలిమినేషన్.. సుమ‌న్ శెట్టితో పాటు ఆ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఔట్..!

Bigg Boss Season 9 Telugu: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 తెలుగు రియాలిటీ షో చివరి దశకు చేరుకుంది.  ప్రస్తుతం 14వ వీక్ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఓ వారం మాత్రమే సమయం ఉండటంతో..  ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లను హౌస్ నుంచి బయటకు పంపించబోతున్నారు. అయితే డబుల్ ఎలిమినేషన్‌లో భాగంగా..  శనివారం ఎపిసోడ్‌లో సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. 
 
1 /5

ప్రస్తుతం హౌస్‌లో తనూజ, సంజన, కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, డీమోన్ పవన్.. మొత్తం ఏడుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ ఏడుగురిలో ఈ వారం ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేసి.. మిగిలిన ఐదుగురిని టాప్-5కి పంపించబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.  

2 /5

ఈ వారం ఓటింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే భరణి, సుమన్ శెట్టి చివరి స్థానంలో ఉన్నారు. సుమన్ శెట్టి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎంతో అద్భుతమైన ఆట తీరును కనబరుస్తూ ఆడియెన్స్ ఫేవరేట్ కంటెస్టెంట్‌గా మారిపోయాడు. అయితే ఈరోజు సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేషన్ జరిగింది.    

3 /5

అలాగే ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుంది. శనివారం ఒకరు, ఆదివారం ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఆదివారం ఎలిమినేషన్ లేకపోతే మిడ్ వీక్‌లో ఒక కంటెస్టెంట్‌ను హౌస్ నుంచి పంపించే ఛాన్స్ ఉంది.   

4 /5

అయితే ఇప్పటికే సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేషన్ కన్ఫామ్ అయింది.  ఇక మిగిలిన ఆరుగురిలో భరణి శంకర్ బిగ్ బాస్ జర్నీ కూడా ముగిసిందని తెలిసింది. అతను ఫైనల్ కంటే ముందే ఎలిమినేట్ కాబోతున్నాడని టాక్.  

5 /5

ఇక టాప్-5లో ఉండబోయే కంటెస్టెంట్లలో తనూజ, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్, కళ్యాణ్, డీమోన్ పవన్ పేర్లు వినబడుతున్నాయి. మరి ఈ ఐదుగురిలో కప్పు ఎవరికి సొంతం అనేది తెలియాల్సి ఉంది.   

Suman Shetty Elimination Bigg Boss 9 Telugu Bigg Boss 9 bigg boss season 9 telugu Suman Shetty Suman Shetty Eliminate Bigg Boss

Next Gallery

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కోసం అన్నం తినడం మానేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..