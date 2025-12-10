English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss Divi: పాన్‌ ఇండియా వైడ్‌గా అలరించనున్న బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ.. కొత్త మూవీ పోస్టర్ ఇదే..!

Bigg Boss Divi Karmastalam: పాన్‌ ఇండియా వైడ్‌గా ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి. రాకీ షెర్మాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న కర్మస్థలం మూవీలో దివి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. సామ్రాద్ని ఫిల్మ్స్ , రాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్‌పై హర్ష వర్దన్ షిండే నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.
పోస్టర్‌ను చూస్తుంటే.. దివి ఓ యోధురాలి పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కదనరంగంలో దూసుకుపోతోన్నట్లుగా డిజైన్ చేశారు. చుట్టూ అగ్ని జ్వాలలు, బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో యుద్ధం చేస్తున్న సైనికులు ఇలా.. పోస్టర్‌తోనే హైప్ క్రియేట్ చేశారు. 

ఈ మూవీని తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో రూపొందిస్తున్నారు. అర్చనా శాస్త్రి, చుంకీ పాండే, అరవింద్ కృష్ణ, ప్రిన్స్ సెసిల్, దివి వద్త్యా, కిల్లి క్రాంతి, మిథాలి చౌహాన్, కాలకేయ ప్రభాకర్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. 

ఈ సినిమాకు విజువల్స్, BGM, ఆర్ట్ వర్క్ ప్లస్ కానున్నాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. తెలుగులో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా.. హీరోయిన్‌గా మెప్పించిన దివి.. తొలిసారి పాన్‌ ఇండియా సినిమాతో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది. 

కర్మస్థలం మూవీకి ఎడిటర్‌గా శిరీష్ ప్రసాద్ వర్క్ చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా సాయి కార్తీక్ పనిచేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని అప్‌డేట్స్‌ను మేకర్స్ పంచుకోనున్నారు. 

Bigg Boss Beauty Divi Bigg Boss Divi Divi Vadthya Divi Karmastalam Karmastalam Movie Poster

