  • Divi Vadthya: అక్కడ గిల్లాడు..వెంటనే నేను అలా చేశా.. ఆసక్తికర విషయం బయటపెట్టిన దివి!

Divi Vadthya: అక్కడ గిల్లాడు..వెంటనే నేను అలా చేశా.. ఆసక్తికర విషయం బయటపెట్టిన దివి!

Divi actress: తెలుగు ప్రేక్షకులకు యువ నటి దివి వడ్త్య గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరంలేదు. మొదట మోడలింగ్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె..తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకుంది. చిన్న పాత్రలతో మొదలైన ప్రయాణం, ఇప్పుడు మంచి గుర్తింపు దిశగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఈ మధ్య చేసిన కొని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
2019లో విడుదలైన మహర్షి సినిమాలో చిన్న పాత్రలో కనిపించిన దివి.. తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తరువాత ఏ1 ఎక్స్‌ప్రెస్ వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తూ మరిన్ని అవకాశాలు సంపాదించింది. కానీ ఆమెకు నిజమైన గుర్తింపు మాత్రం బిగ్ బాస్ తెలుగు ద్వారా వచ్చింది. ఈ షోలో పాల్గొన్న తర్వాత దివికి పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెరిగింది.

ఆ తరువాత ఆమెకు పెద్ద సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు వచ్చాయి. చిరంజీవి నటించిన గాడ్ ఫాదర్, అలాగే అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప 2: ది రూల్ వంటి సినిమాల్లో కనిపించి మరింత పాపులారిటీ సంపాదించింది. అలాగే రుద్రంగి సినిమాలోని ఫోక్ పాట కూడా ఆమెకు మంచి గుర్తింపును తెచ్చింది. ఆ పాటలో ఆమె డ్యాన్స్, ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ యువతను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.

ఇక సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లు, మ్యూజిక్ వీడియోలలో కూడా దివి తన ప్రతిభను చూపిస్తోంది. ‘లంబసింగి’ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటించినప్పటికీ, ఆ సినిమా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. అయినా కూడా ఆమె తన ప్రయత్నాలను ఆపకుండా ముందుకు సాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రధాన పాత్రలో ‘కర్మస్థలం’ అనే పాన్ ఇండియా సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ఆమె కెరీర్‌కు కీలకంగా మారుతుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.  

ఇదిలా ఉంటే, ఇటీవల దివి ఒక చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది. ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్‌లో ఉండగా, ఒక వ్యక్తి తనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని..నడుము దగ్గర గిల్లడని ఆమె తెలిపింది. ఆ సమయంలో వెంటనే స్పందించి..అతడిని ఆపినట్లు చెప్పింది. అలాంటి సందర్భాల్లో వెంటనే స్పందించడం చాలా ముఖ్యం అని ఆమె స్పష్టం చేసింది.

ఈ సంఘటన తర్వాత పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు దివి తెలిపింది. ఆమె మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

సోషల్ మీడియాలో కూడా దివి చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తన కొత్త ఫోటోలు, సినిమా అప్‌డేట్స్‌ను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఎప్పుడూ టచ్‌లో ఉంటుంది. ఆమె స్టైల్, ఫిట్‌నెస్ కూడా యువతలో మంచి క్రేజ్‌ను తెచ్చాయి.

Divi Vadthya Divi actress Bigg Boss Telugu Divi Divi harassment incident divi latest news Divi movies list Divi Mahesh Babu Maharshi Divi Pushpa 2 actress

Next Gallery

Akshaya Tritiya: బంగారం ప్రియులకు జాక్‌పాట్‌.. అక్షయ తృతీయకు గుండు అంకుల్‌ శుభవార్త!