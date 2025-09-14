Star Actress Controversy: రాత్రికి నా రేటు అంత.. తెలుగు బిగ్ బాస్ బ్యూటీ హాట్ కామెంట్స్..!

Actress Controversy: తాజాగా బిగ్ బాస్ బ్యూటీ.. చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట దుమారం రేపుతున్నాయి. తన రేటెంతో చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు అసలు ఏమి చెప్పింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
తెలుగులో బిగ్ బాస్ షోకి భారీగానే పాపులారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు తాజాగా బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ప్రసారమవుతోంది కూడా. కానీ గత తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 లో పాల్గొన్న లేడీ కంటెస్టెంట్ నైనికా గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
బుల్లితెర ఆడియన్స్ ని బాగా ఆకట్టుకున్న నైనిక అనసురు.. సోషల్ మీడియాలో కూడా భారీగానే పేరు సంపాదించింది. ఢీ వంటి షోలలో కూడా తన డాన్స్ తో మెస్మరైజ్ చేసిన ఈ ముద్దుగుమ్మ .. 2023లో పిల్ల పడేసావే అని టీవీ సీరియల్ లో నటిగా గుర్తింపు సంపాదించింది.
2024 బిగ్ బాస్ - 8 హౌస్లోకి కంటెస్టెంట్ గా ఎంపికైన ఈమె.. హౌస్ లో ప్రతి టాస్క్ కూడా పూర్తి చేసింది. తాజాగా ఒక టాక్ షోలో పాల్గొన్న నైనిక యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను ఇచ్చింది.
నైనికా మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం తాను మానసికంగా, ఫిజికల్ గా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను.. ఇంకా నా పెళ్లికి చాలా సమయం ఉంది. తాను కొరియోగ్రఫీతో పాటుగా నటిగా రాణించాలని ఇష్టపడ్డాను.. కానీ కొన్ని కారణాల చేత ఆ దారిలో వెళ్లకూడదని నిర్ణయించుకున్నానని తెలిపింది.
నా లైఫ్ ను పక్కన పెట్టి.. ఒక వ్యక్తి కోసం చాలా ఆరాటపడ్డాను. నా లైఫ్ లో చాలానే తప్పులు చేశాను.. ఒకానొక సమయంలో సూసైడ్ అటెంప్ట్ కూడా చేశాను.. మరొకవైపు నేను క్యాస్టింగ్ కౌచ్ కూడా ఎదుర్కొన్నాను. ఒకరు నాపై ఉన్న గౌరవంతో.. ఫోన్ చేసి మరీ మీకు సంబంధించి ఫోటోలకు , మీ రేటు ఎంత అంటూ కామెంట్స్ చేసినట్టు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయని చెప్పడంతో షాక్ అయ్యానని తెలిపింది నైనికా.