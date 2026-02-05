Bigg Boss Beauty : తెలుగు టెలివిజన్ ప్రేక్షకులకు బాగా తెలిసిన పేరు ప్రియాంక జైన్. సీరియల్స్ ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, తర్వాత బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 7లో పాల్గొని మరింత పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. తాజాగా ఆమె చేసిన ఒక ఫన్నీ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ప్రియాంక కెరీర్ విషయానికి వస్తే..మౌనరాగం, జానకి కలగనలేదు వంటి సీరియల్స్తో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరయ్యారు. ఈ సీరియల్స్లో ఆమె నటనకు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 7లో ఎంట్రీ ఇచ్చి తన నిజమైన స్వభావంతో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్నారు. బిగ్ బాస్ తర్వాత ఆమెకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మరింత పెరిగింది. ఇటీవల నయనం అనే వెబ్ సిరీస్లో కూడా కనిపించి మరోసారి ప్రేక్షకులను పలకరించారు.
ప్రియాంక వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మౌనరాగం సీరియల్ టైమ్ నుంచే ఆమె హీరో శివకుమార్తో ప్రేమలో ఉన్నారు. 2018 నుంచి వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం కొనసాగుతోంది.
త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు కూడా ఈ జంట ఇప్పటికే ప్రకటించింది. శివకుమార్ ప్రియాంకను ముద్దుగా పరి అని పిలుచుకుంటారు. ఈ విషయం అభిమానులకు మరింత దగ్గరగా అనిపించింది.
ఇక తాజాగా ప్రియాంక..శివకుమార్తో కలిసి చేసిన ఒక రీల్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో శివకుమార్తో పాటు ఆయన తల్లి కూడా కనిపించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. అత్త–కోడలు మధ్య సరదాగా జరిగే సంభాషణను ఫన్నీగా చూపించారు. ఈ వీడియోలో ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావ్? అని అత్త అడగగా, వచ్చే ఏడాది చేసుకుంటాను అని ప్రియాంక అంటుంది. అప్పుడు లేకపోతే వేరే అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేస్తాను అని అత్త అంటుంది. దీనికి స్పందించిన ప్రియాంక..అలా అయితే మీ కొడుకుకి విషం పెట్టి చంపేస్తాను..అని చెబుతుంది. ఇదంతా పూర్తిగా జోక్గా.. ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతున్న తండ్రి కాన్సెప్ట్తో చూపించారు.
ఈమధ్య వచ్చిన నయానం సీరియస్ లో కూడా ఈ హీరోయిన్ సొంత భర్తను చంపేస్తుంది. ఇప్పుడు రీల్ లో కూడా అలాంటి మాటలు చెప్పడంతో అచ్చం ఆ సిరీస్ లాగానే అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు అభిమానులు. ఈ ఫన్నీ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు నవ్వుకుంటూ షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రియాంక నేచురల్ యాక్టింగ్, టైమింగ్కు మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూ, ప్రియాంక పేరు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచేలా చేసింది. View this post on Instagram A post shared by Priyanka M Jain (@priyankamjain___0207)