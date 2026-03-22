  • Sri Satya: రాత్రి వరకు అలా చేస్తూ ఉండాల్సిందే..వామ్మో మామూలు టార్చర్ కాదు.. పెళ్లి తర్వాత జరగాల్సింది పెళ్లికి ముందే!

Sri Satya: రాత్రి వరకు అలా చేస్తూ ఉండాల్సిందే..వామ్మో మామూలు టార్చర్ కాదు.. పెళ్లి తర్వాత జరగాల్సింది పెళ్లికి ముందే!

Bigg Boss Beauty Sri Satya : బిగ్ బాస్ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన శ్రీసత్య తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలోని కష్టాలను ఎంతో నిజాయితీగా చెప్పుకుంది. ఆమె చెప్పిన విషయాలు వినేవారిని ఆలోచింపజేసేలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తన కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం, ఎదురైన సమస్యల గురించి ఆమె ఓపెన్‌గా మాట్లాడింది.
 
డాన్స్ షోలు, రియాలిటీ షోలలో పాల్గొనడం అంత ఈజీ కాదని శ్రీసత్య చెప్పింది. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు డాన్స్ చేస్తూనే ఉండాల్సి వస్తుందని.. వామ్మో అది మామూలు టార్చర్ కాదు అని తెలిపింది. మధ్యలో విశ్రాంతి కూడా లేకుండా స్టేజ్ మీదకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని చెప్పింది. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చాలా ఒత్తిడిగా ఉంటుందని, కొన్నిసార్లు మానసికంగా కూడా అలసటకు గురయ్యేదాన్నని చెప్పింది.

తన వ్యక్తిగత విషయాల గురించి కూడా ఆమె చెప్పింది. తాను కొన్ని సర్జరీలు చేయించుకున్నానని, అప్పట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు చూసుకుంటే తాను తప్పుగా అనిపిస్తుందని తెలిపింది. అలాగే పెళ్లి అనే విషయం తనకు చాలా ముఖ్యమని, జీవితంలో ఒకరితో బంధం కట్టుకున్నాక వారితోనే ఉండాలని తన అభిప్రాయం అని చెప్పింది. పెళ్లి తర్వాత చేయాల్సింది పెళ్లికి ముందే చేస్తే ఎలాగా అని.. తను పెళ్లికి ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తా అని.. ఒకసారి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇక జీవితం వాళ్లతోనే అని తెలిపింది.

ప్రేమలో ఎదురైన చేదు అనుభవాల గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడింది. ఒక బ్రేకప్ తనను చాలా బాధపెట్టిందని తెలిపింది. ఆ సమయంలో తాను తీవ్రంగా బాధపడి, ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి చాలా సమయం పట్టిందని చెప్పింది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం వల్లే తిరిగి నిలబడగలిగానని తెలిపింది.  

ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు పొందడం కూడా సులభం కాదని శ్రీసత్య చెప్పింది. కొన్ని సందర్భాల్లో తనకు అన్యాయం జరిగిందని, సరైన అవకాశాలు దక్కలేదని పేర్కొంది. అయినా కూడా తన లక్ష్యం సినిమాల్లో మంచి స్థానం సంపాదించుకోవడమేనని చెప్పింది.

చిన్నతనంలో కూడా కొన్ని అనుభవాలు తనను బాధపెట్టాయని ఆమె చెప్పింది. సమాజంలో మహిళలు, చిన్నపిల్లలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఇంకా ఉన్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడింది. ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన పెరగాలని కోరుకుంది.

ఇప్పటికీ తాను జీవితాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్నానని శ్రీసత్య తెలిపింది. కష్టాలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు వెళ్లాలని తన అనుభవం చెబుతోందని చెప్పింది. ఆమె కథ చాలా మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

