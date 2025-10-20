English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bigg Boss: బిగ్‌‌బాస్‌‌లోనే ఫస్ట్ టైమ్.. 6 వారాలకే ఆల్మోస్ట్ విన్నర్ రేంజ్ రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్న భరణి.. ఎంతంటే..!

Bigg Boss: బిగ్‌‌బాస్‌‌లోనే ఫస్ట్ టైమ్.. 6 వారాలకే ఆల్మోస్ట్ విన్నర్ రేంజ్ రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్న భరణి.. ఎంతంటే..!

Bharani Remuneration: బిగ్‌‌బాస్‌ తెలుగు 9 రోజురోజుకి ఉత్కంఠగా సాగుతోంది. అయితే ఈ ఆరవ వారం ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా భరణి శంకర్ ఎలిమినేట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఫస్ట్ నుండి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్‌గా ఉన్న భరణి.. ఇలా సడన్‌గా ఎలిమినేట్ కావడంతో అంతా షాకయ్యారు. ఇక ఈ ఆరు వారాల పాటు హౌజ్‌లో ఉన్న భరణి.. ఆల్మోస్ట్ విన్నర్ రేంజ్‌కి సరిపడా రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది. మరి ఆ అమౌంట్ ఎంతనేది ఇప్పుడు చూద్దాం..
 
1 /5

భరణి శంకర్.. సీరియల్స్‌లో తన నటనతో ఎంతో మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నాడు. బిగ్‌బాస్ 9వ సీజన్‌తో హౌజ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన భరణి.. గేమ్‌ ఆడటం, ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడం కంటే రిలేషన్స్ పెంచుకోవడంపైనే ఫోకస్‌ పెట్టాడనే విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. తనూజ, దివ్యలతో భరణి క్లోజ్‌గా ఉంటూ వాళ్ల కోసమే ఆట ఆడుతున్నట్లుగా ఆయన తీరు ఉండటంతోనే.. ఆరవ వారం ఎలిమినేషన్‌కి కారణమని తెలుస్తోంది.   

2 /5

ఇక ఆరు వారాలపాటు హౌజ్‌లో ఉన్న భరణికి మొత్తం ఎంత రెమ్యూనరేషన్‌ ఇచ్చారు.. వారానికి ఆయన ఎంత తీసుకున్నాడు.. ఇప్పటివరకు అందుకున్నది ఎంత అనే లెక్కలు చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం. బిగ్‌‌బాస్‌ తెలుగు 9 హౌజ్‌లోనే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్‌  అందుకున్న కంటెంస్టెంట్‌గా భరణి నిలిచాడు.   

3 /5

భరణికి బిగ్‌‌బాస్‌‌లో రోజుకి 50 వేల రూపాయలు రెమ్యూనరేషన్‌ ఇచ్చారట. అయితే ఇంత అమౌంట్ ఇవ్వడమనేది చాలా అరుదు. ఫేమస్ సెలబ్రిటీలకు మాత్రమే ఇస్తుంటారు. ఈ లెక్కన భరణి వారానికి రూ. 3.50 లక్షలు అందుకున్నాడు. 

4 /5

ఇప్పుడు 6 వారాలు హౌజ్‌లో ఉండటంతో భరణికి మొత్తంగా రూ. 21లక్షల రెమ్యూనరేషన్‌ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఇది ఆల్మోస్మ్ విన్నర్‌ రేంజ్‌ రెమ్యూనరేషన్‌. ఎందుకంటే బిగ్‌ బాస్‌ ఫైనల్స్‌లో టాప్‌ 3 కంటెస్టెంట్లకి సూట్‌కేస్‌ ఆఫర్‌ చేస్తుంటారు. 10, 15, 20 లక్షలు అంటూ కంటెస్టెంట్స్‌ని టెంప్ట్ చేస్తుంటారు.   

5 /5

అలా ఎవరైనా సూట్‌కేస్‌తో వెళ్లిపోతే ఫ్రైజ్‌ మనీ రూ. 50 లక్షల్లో అది కోత విధించాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో విన్నర్‌కి దక్కేది 30 లక్షల లోపే అన్నమాట. అంతేకాకుండా టాక్స్‌‌లు పోతే ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు భరణికి కూడా ఆ రేంజ్‌లో రెమ్యూనరేషన్‌ రావడం విశేషం.      

Bigg Boss Bharani Remuneration Bharani Remuneration Bigg Boss Season 9 bigg boss season 9 telugu Bigg Boss Bharani Bigg Boss Contestant Bharani Bigg Boss Season 9 Today Episode

Next Gallery

Gruha Lakshmi Scheme: పండగపూట మహిళలకు శుభవార్త..గృహలక్ష్మి పథకంతో అకౌంట్లోకి రూ.6,000 జమ!?