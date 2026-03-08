Bigg Boss Contestant Suicide: ఆత్మహత్యను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసిన బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్.. వైరల్ అయిన వీడియో!

Bigg Boss Housemate Sucide Video Live
సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ఒక వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లలో ఆందోళన నెలకొంది. ప్రముఖ యూట్యూబర్ మరియు బిగ్ బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్ అనురాగ్ దోభాల్ గురించి వచ్చిన ఈ వార్త అందరినీ షాక్కు గురి చేసింది. ‘యూకే07 రైడర్’.. అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందిన అనురాగ్, లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తూ ఉండగా తీవ్ర భావోద్వేగంతో కనిపించిన వీడియో వైరల్ అయింది.
ఈ వీడియోలో అనురాగ్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ తన మనసులోని బాధను చెప్పుకుంటూ కనిపించాడు. అతను చాలా దిగులుగా మాట్లాడటం వీడియోలో కనిపించింది. “నేను మళ్లీ పుడితే అమ్మా నాకు ప్రేమ ఇవ్వు… నాకు చాలా ప్రేమ కావాలి” అని హిందీలో మాట్లాడినట్లు వీడియోలో వినిపించింది. తరువాత “ఇది చివరి రైడ్ కావచ్చు” అనే మాట కూడా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ లైవ్ వీడియో కొనసాగుతుండగా కారు రోడ్డుపై ఉన్న డివైడర్ను ఢీకొట్టినట్లు సమాచారం. దాంతో లైవ్ స్ట్రీమ్ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. స్క్రీన్ కూడా పూర్తిగా బ్లాక్ అయింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ కావడంతో అభిమానులు మరియు ఫాలోవర్లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అయితే కొన్ని మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఆ ఘటన తర్వాత అనురాగ్ సురక్షితంగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కారు ఆపిన తర్వాత అతనికి పెద్దగా ప్రమాదం జరగలేదని సమాచారం. కానీ ఈ ఘటనపై అనురాగ్ ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు.
ఇటీవల అనురాగ్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా ఒక వీడియో విడుదల చేశాడు. అందులో అతను తన కుటుంబ సభ్యులు తనపై ఒత్తిడి పెడుతున్నారని ఆరోపించాడు. ముఖ్యంగా తన భార్య రిటికాతో జరిగిన అంతర్కుల వివాహాన్ని కుటుంబం అంగీకరించలేదని చెప్పాడు.
అనురాగ్ చెప్పిన ప్రకారం, ఈ కారణంగా కుటుంబంలో పెద్ద సమస్యలు వచ్చాయని తెలుస్తోంది. తన భార్య కూడా తనను వదిలి వెళ్లిపోయిందని అతను ఆ వీడియోలో భావోద్వేగంగా చెప్పాడు. గత కొన్ని నెలల్లో తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని కూడా పేర్కొన్నాడు.
అనురాగ్ దోభాల్ యూట్యూబ్లో మోటార్సైకిల్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ ద్వారా చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు లక్షలాది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అలాగే బిగ్ బాస్ షోలో పాల్గొనడంతో దేశవ్యాప్తంగా మరింత గుర్తింపు పొందాడు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో అనురాగ్ బాగుండాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఆయన ఈ ఘటనపై స్పందిస్తారని అందరూ ఆశిస్తున్నారు.