  Divi Vadthya: హాట్‌హాట్ అందాలతో పొంగుమీదున్న బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ..చెమటలు పట్టిస్తుంది!

Divi Vadthya Photos: దివి వైద్య.. తెలుగు బిగ్ బాస్‌ షోతో ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరైంది. సోషల్ మీడియాలో అయితే ఆమెకు విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. చేసింది కొన్ని సినిమాలే కానీ, ఆమెకు హీరోయిన్‌కి ఉన్న ఫాలోయింగ్ ఉంది. తరచూ ఆమె తన గ్లామర్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటుంది. అలాంటి కొన్ని పిక్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అయ్యాయి.
 
1 /8

దివి వైద్య.. తెలుగు బిగ్ బాస్‌ షోతో ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరైంది. సోషల్ మీడియాలో అయితే ఆమెకు విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. చేసింది కొన్ని సినిమాలే.

2 /8

కానీ, ఆమెకు హీరోయిన్‌కి ఉన్న ఫాలోయింగ్ ఉంది. తరచూ ఆమె తన గ్లామర్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటుంది. అలాంటి కొన్ని పిక్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అయ్యాయి.  

3 /8

దివి వైద్య.. బిగ్ బాస్‌ తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఆమె గ్లామర్‌తో సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయింగ్ పెంచుకుంది.  

4 /8

తాజాగా తన గ్లామర్ పిక్స్‌ను అమ్మడు షేర్ చేసింది. సైడ్ క్యారెక్టర్స్‌తో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన దివి.. ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్ తో ఎంతో మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకుంది.  

5 /8

మోడల్ గా కెరీర్ మొదలు పెట్టిన దివి.. ఆ తర్వాత 2019లో విడుదలైన 'మహర్షి' సినిమాతో నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.  

6 /8

ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'గాడ్ ఫాదర్'లోనూ నటించి మెప్పించింది

7 /8

పాన్ ఇండియా సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ 'పుష్ప 2'లో జర్నలిస్టు పాత్ర పోషించింది.

8 /8

