Pawan: పవన్ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. అనారోగ్యంతో తండ్రి కన్నుమూత

Tragedy in Pawan House
బిగ్ బాస్ ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన డీమాన్ పవన్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. పవన్ తండ్రి నోటి క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ ఈరోజు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ బాధాకరమైన విషయాన్ని పవన్ తన సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
తండ్రి మరణం గురించి పవన్ ఎంతో భావోద్వేగంతో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. “నాన్నా… మీరు మా మధ్య లేకపోయినా మీ ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ మా వెంట ఉంటాయి” అని ఆయన రాశారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే అభిమానులు మరియు బిగ్ బాస్ ప్రేక్షకులు పవన్కు ధైర్యం చెబుతూ సందేశాలు పంపుతున్నారు.
డీమాన్ పవన్ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో పాల్గొని మంచి గుర్తింపు పొందాడు. తన స్ట్రాంగ్ ఆటతీరుతో టాప్-3 కంటెస్టెంట్లలో ఒకరిగా నిలిచాడు. షోలో ఉన్నప్పుడు కూడా తన తండ్రి ఆరోగ్యం బాగోలేదని పవన్ చెప్పిన విషయం అప్పట్లో ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. వేదికపై మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సందర్భం కూడా ఉంది.
షోలో పవన్ తన టాస్క్లతో మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. అనేక టాస్క్లలో తెలివిగా ఆడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. రెండు సార్లు కెప్టెన్గా కూడా ఎంపికయ్యాడు. తన ఆత్మవిశ్వాసం మరియు ఆటతీరుతో బిగ్ బాస్ హౌస్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించాడు.
అయితే షో సమయంలో రీతూతో అతని స్నేహంపై కొంత విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. అయినప్పటికీ పవన్ తన ఆటపై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగాడు. ఫైనల్ దశలో మాస్ మహారాజ రవితేజ ఇచ్చిన రూ.15 లక్షల సూట్కేస్ ఆఫర్ను స్వీకరించి హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు.
బిగ్ బాస్ సీజన్ మొత్తం పవన్పై కొన్ని సందర్భాల్లో విమర్శలు వచ్చినా, చివర్లో చూపించిన జర్నీ వీడియోలో మాత్రం అతనికి మంచి ఎలివేషన్ ఇచ్చారు. అది అభిమానులను కూడా ఆనందపరిచింది.