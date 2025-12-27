Star Actress: నన్ను పూర్తిగా వాడుకొని అవసరం తీరాక వదిలేసారు.. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Bigg Boss Beauty : బిగ్ బాస్ ద్వారా విపరీతమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఓ బ్యూటీ తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కఠిన అనుభవాలను ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో బహిరంగంగా వెల్లడించింది. ప్రేమ కోసం తపించిన సమయంలో వచ్చిన వ్యక్తిని గుడ్డిగా నమ్మడం వల్ల తాను తీవ్రంగా మోసపోయానని చెప్పింది. ఆ నమ్మకమే తనను మానసికంగా పూర్తిగా కుంగదీసిందని చెబుతూ ఎమోషనల్ అయింది.
ఇటీవల బిగ్ బాస్ ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఇనయా సుల్తానా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో చాలా స్పష్టంగా, భావోద్వేగంగా పంచుకుంది. బయటకు కనిపించే ఫేమ్.. నవ్వులు, కెరీర్ వెనుక ఆమె అనుభవించిన మోసం..మానసిక బాధలు ఉన్నాయని ఆమె చెప్పిన మాటలు వింటే అర్థమవుతుంది.
బిగ్ బాస్ షో ముగిసిన తర్వాత సుమారు ఏడాది పాటు తన జీవితం బాగా సాగిందని ఇనయా చెప్పింది. బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు, ఈవెంట్లు..ఓపెనింగ్స్ అంటూ వరుస అవకాశాలు వచ్చాయని గుర్తుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో చాలా బిజీగా ఉండేదని తెలిపింది. కానీ ఒక్కసారిగా ఆఫర్లు తగ్గిపోయాయని..అదే సమయంలో తనలో ఒంటరితనం ఎక్కువైందని చెప్పింది. చుట్టూ జనాలు ఉన్నా.. ఏదో ఒంటరిగా అనిపించేదని వెల్లడించింది.
ఈ సమయంలో ప్రేమ కోసం ఎంతగా తపించిందో చెప్పింది. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆశించినంత ప్రేమ దొరకలేదని..అందుకే బయటివారి ప్రేమపై ఎక్కువగా ఆశ పెట్టుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది. చాలా ధైర్యంగా కనిపించినా.. లోపల మాత్రం బలహీనత ఉందని చెప్పింది.
అలాంటి సమయంలో తన జీవితంలో గౌతమ్ అనే వ్యక్తి వచ్చాడని..అతడు తనను చాలా ప్రేమిస్తున్నట్టు నటించాడని తెలిపింది. ఇప్పటివరకు ఎవరూ చూపించని ప్రేమ చూపిస్తున్నాడని నమ్మి..పూర్తిగా అతనిపై ఆధారపడ్డానని చెప్పింది. తన ఫేమ్, డబ్బు అన్నింటినీ అతడు వాడుకుని..అవసరం తీరిన తర్వాత వదిలేశాడని చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యింది.
ఆ మోసం తర్వాత తన మానసిక స్థితి మరింత దిగజారిందని ఇనయా తెలిపారు. కొన్ని సందర్భాల్లో జీవితం మీదే విరక్తి వచ్చిందని, రెండు రోజుల పాటు ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఇంట్లోనే ఉండిపోయానని వెల్లడించింది.
“ఆ సమయంలో నాకు ఏదైనా జరిగితే ఎవరు ఉంటారు? ఇప్పటికీ ప్రతిరోజూ నరకం అనుభవిస్తున్నానని..నిద్ర మాత్రలు లేకుండా నిద్ర రావడం లేదు. ఆత్మహత్య కూడా చేసుకోవాలనుకున్న. కానీ జీవితాన్ని మళ్లీ సరిదిద్దుకుని, కెరీర్పై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను..”అని తెలిపింది ఇనయా సుల్తానా.