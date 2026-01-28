English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!

Keerthi Bhat: నటి కీర్తి భట్ సీరియల్స్‌తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్ 6 షోలో కూడా పాల్గొని పాపులారిటీ సంపాదించింది. బిగ్ బాస్‌లో ఉన్నప్పుడే తనకు ఫ్యామిలీ ఎవరూ లేరని.. అందరూ చనిపోయారని చెప్పి ఎమోషనల్ అయింది. బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక తన ప్రియుడితో నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకున్న ఈ భామ.. ఇప్పుడు అతనితో బ్రేకప్ చేసుకుంది.
 
సీరియల్ నటి కీర్తి భట్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. బిగ్ బాస్ సీజన్ 6లో పాల్గొని చాలా ఫేమస్ అయింది. బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక తను ప్రేమించిన వ్యక్తి నటుడు, డ్యాన్సర్ విజయ్ కార్తీక్‌తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. తాజాగా రెండేళ్ల ఎంగేజ్మెంట్, లివ్ ఇన్ రిలేషన్ తర్వాత కీర్తి భట్ తన ప్రియుడితో విడిపోయినట్టు అఫీషియల్‌గా ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

విజయ్ కార్తీక్, కీర్తి భట్ జంట కలిసి పలు టీవీ షోలలో కూడా పాల్గొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు షేర్ చేశారు. కీర్తికి ఎవరూ లేకపోవడంతో కార్తీక్ తోనే సహజీవనం చేసింది. ఇక గత కొన్నాళ్ల నుంచే వీరు విడిపోయారని వార్తలు వస్తున్నాయి.   

ఈ క్రమంలో తాజాగా కీర్తి భట్ తన ప్రియుడితో బ్రేకప్ అయినట్టు అధికారికంగా ప్రకటించింది. కీర్తి తన సోషల్ మీడియాలో.. నేను నిజాయితీగా, స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నా జీవితంలో ఇటీవలి బంధం ముగిసింది. అది చాలా కాలం సాగింది, అది నిజమైన బంధం. కానీ అది జీవిత భాగస్వామి, భర్త అనే బంధంగా పెరగలేదు. 

పరస్పర గౌరవంతో, దానిని స్నేహంగా అంగీకరించి ముందుకు సాగాలని అనుకున్నాను. ఈ నిర్ణయం వల్ల బాధపడే ఎవరికైనా నేను హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. వీటిపై రూమర్స్ ప్రమోట్ చేస్తూ నన్ను బాధపెడుతున్నారు.   

ఇప్పుడు నాకు జీవితం యుద్ధ సమయం లాంటిది. నేను బలంగా నిలబడ్డాను. నేను రాజీ పడి జీవితాన్ని గడపడం కంటే ఆనందాన్ని ఎంచుకున్నాను. నాకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్లు నాతో ఉంటారు అని ఆశిస్తున్నాను అని పోస్ట్ చేసింది.

