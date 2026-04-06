Casting Couch: వాటికి రేట్లు కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నారు.. ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..

Bigg Boss Beauty : టెలివిజన్.. రియాలిటీ షోల ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బిగ్ బాస్ ఫేమ్ నైనిక అనసూరు తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి.. ఆమె చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కొన్ని చేదు అనుభవాలను ఆమె ఓపెన్గా చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
నైనిక తన కెరీర్ను డ్యాన్స్ షోతో ప్రారంభించింది. తర్వాత టీవీ సీరియల్స్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఆ తరువాత బిగ్బాస్ తెలుగులో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వెళ్లి మరింత ఫేమ్ సంపాదించింది. కానీ ఈ గ్లామర్ ప్రపంచం వెనుక ఉన్న కఠిన నిజాలను ఆమె తాజాగా బయటపెట్టింది.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన నైనిక, ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ సమస్య ఇంకా కొనసాగుతుందని చెప్పింది. కొంతమంది ఆఫర్స్ కోసం కమిట్మెంట్స్ ఇవ్వాలని ఒత్తిడి పెడతారని ఆమె తెలిపింది. "కొంతమంది అమ్మాయిలే ఈ పరిస్థితిని పెంచుతున్నారు. కమిట్మెంట్ ఇస్తేనే అవకాశాలు వస్తాయని ఒక వాతావరణం ఏర్పడింది" అని ఆమె పేర్కొంది. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే..ఒకసారి తన ఫోటోలను అసభ్యకరంగా సోషల్ మీడియాలో వాడుతూ వాటికి రేట్లు కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నారని తనకు తెలిసిందని నైనిక వెల్లడించింది. ఈ విషయం విన్నప్పుడు తాను తీవ్రంగా షాక్ అయ్యానని, చాలా కోపం వచ్చిందని చెప్పింది. తన అనుమతి లేకుండా ఇలా చేయడం చాలా తప్పు అని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
ఇండస్ట్రీలో పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతున్నాయని కూడా ఆమె వ్యాఖ్యానించింది. బ్రాండ్ ప్రమోషన్ పేరుతో కొంతమంది వ్యక్తులు అసలు ఉద్దేశం వేరేలా ఉంటుందని చెప్పింది. మొదట అర్థం కాకపోయినా, తర్వాత అసలు విషయం తెలిసి షాక్ అయ్యానని చెప్పింది. ఇలాంటి అనుభవాలు చాలా మంది అమ్మాయిలు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆమె చెప్పింది.
తన వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా నైనిక ఓపెన్ అయింది. ప్రేమలో మోసం ఎదురవడంతో తాను చాలా బాధపడినట్టు తెలిపింది. ఆ సమయంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు తనను మానసికంగా బలహీనంగా మార్చాయని చెప్పింది. ఒక దశలో తాను ఆత్మహత్యకు కూడా ప్రయత్నించానని చెప్పడం మరింత షాకింగ్గా మారింది.
అలాగే తన కుటుంబ పరిస్థితుల గురించి కూడా ఆమె భావోద్వేగంగా మాట్లాడింది. చిన్నప్పటి నుంచి తన తల్లి ఒక్కరే పెంచారని, తండ్రి వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని చెప్పింది. ఈ కష్టాలన్నీ తనను మరింత బలంగా మార్చాయని ఆమె తెలిపింది.