Punarnavi Bhupalam: పెళ్లికూతురిగా బిగ్ బాస్ బ్యూటీ పునర్నవి భూపాలం.. లగ్నపత్రిక ఫొటోలు వైరల్..!

Punarnavi Bhupalam: ప్ర‌ముఖ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ ద్వారా పాపుల‌ర్ అయిన న‌టి పున‌ర్న‌వి భూపాలం. బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజ‌న్ 3లో పాల్గొని మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. త‌న అందం, ఆట‌తీరుతో ప్రేక్ష‌కుల మదిలో చెద‌ర‌ని ముద్ర వేసింది. ఇటీవలే తన ప్రియుడ్ని పరిచయం చేసిన ఈ బ్యూటీ.. త్వరలోనే ఏడడుగులు వేయబోతుంది. 
పున‌ర్న‌వి భూపాలం.. ఈ పేరు గురించి తెలియని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఉండరేమో. బిగ్ బాస్ షో ద్వారా అంత పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది ఈ బ్యూటీ. అయితే బిగ్‌ బాస్ షో క‌న్నా ముందు ఉయ్యాల జంపాల, మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు, ఈ సినిమా సూపర్‌ హిట్‌ గ్యారెంటీ, పిట్టగోడ, మనసుకు నచ్చింది, ఎందుకో ఎమో, ఒక చిన్న విరామం, సైకిల్‌ వంటి చిత్రాల్లో న‌టించింది. 

ఇక బిగ్‌బాస్ షో త‌రువాత చాలా సినిమాల్లో మంచి అవ‌కాశాలు వ‌చ్చిన‌ప్ప‌టికి కూడా వాటికి నో చెప్పి పై చ‌దువుల కోసం లండ‌న్‌కు వెళ్లిన పునర్నవి.. గతేడాది తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో దిగిన ఫోటోలను రివీల్ చేసింది.

గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట తమ ప్రేమ గురించి పెద్ద వాళ్లకు చెప్పగా వాళ్లు కూడా ఈ ఇద్దరి పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. దీంతో, ఈ ఇద్దరు ఇప్పుడు పెళ్లికి రెడీ అయ్యారు.

రీసెంట్‌గా గ్రాండ్‌గా ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకుంది. దానికి సంబందించిన ఫోటోలను కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇక ఈ క్రేజీ కపుల్ పెళ్లికి ఇప్పుడు సమయం దగ్గర పడ్డట్లుగా తెలుస్తోంది.

తాజాగా వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన లగ్న పత్రికను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది పునర్నవి. ఆ ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలలో నీలిరంగు చీరలో పెళ్లి కూతురిలా మెరిసిపోతోంది పునర్నవి. ఇక ఈ ఫోటోలు చూసిన నెటిజన్స్ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Punarnavi Bhoopalam Wedding Punarnavi Bhoopalam Punarnavi Bhoopalam Wedding Date Punarnavi Bhoopalam Husband

