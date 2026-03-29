  • Punarnavi Bhupalam: మా పెళ్లి అంత ఈజీగా జరగలేదు.!.. పునర్నవీ భూపాలం సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Punarnavi Bhupalam: మా పెళ్లి అంత ఈజీగా జరగలేదు.!.. పునర్నవీ భూపాలం సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Actress punarnavi bhupalam about her wedding: తన పెళ్లి చాలా సింపుల్ గా జరగాలని భావించినట్లు పునర్నవీ భూపాలం చెప్పారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా తన వివాహం  ఎన్నో సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు,  ప్రేమాను రాగాలతో చాలా గ్రాండ్ గా జరిగిందని తన ఇన్ స్టాలో చెప్పుకొచ్చారు.
 
నటి పునర్నవీ భూపాలం ఆమె ప్రియుడు హేమంత్ వర్మలు మార్చి 21న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.  ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో నటిగా టాలీవుడ్ లో ఈ భామ అడుగు పెట్టింది.  ఆ తర్వాత పిట్టగోడ, సైకిల్ వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించింది.

ఇక పునర్నవీ బిగ్ బాస్ లో అడుగు పెట్టి ఒక రేంజ్ లో ఫెమస్ అయ్యింది. సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తో ప్రేమాయణం నడిపించిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఇద్దరికి కూడా బ్రేకప్ అయ్యిందని ప్రచారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో పునర్నవీ ఇటీవల  ఫోటో గ్రాఫర్ హేమంత్ వర్మను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది.  

పెళ్లి తర్వాత పునర్నవీ భూపాలం ఇన్ స్టాలో చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. తమపెళ్లి తాను ఎప్పుడు అనుకునేంత సింపుల్గా  జరగలేదని చెప్పింది. చాలా సందడిగా, కొత్త సంప్రదాయాలు,  ప్రేమానురాగాల మధ్య చాలా గ్రాండ్ గా జరిగిందని చెప్పుకొచ్చింది.  

పెళ్లి అంటే ఒకరికి మరోకరు అండగా జీవితంలో ముందుకు వెళ్లడమన్నారు.  శివుడి, పార్వతి అమ్మవారి కలయికగా చెప్పుకొచ్చారు.పెళ్లి అనేది కేవలం ఒకసారి మాత్రమే చేసుకునే వేడుక మాత్రమే కాదని అంతరంగంలో జరిగే అద్బుతమైన అనుభమన్నారు.  

తన పెళ్లి అనేది నేను అనుకున్నంత సింపుల్గా జరగలేదన్నారు. ఒకరికి మరోకరు అండగా, చివరివరకు తోడు ఉంటామని నిజాయితీతో, అర్థవంతంగా బాసలు వేసుకుని పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యామని రాసుకొచ్చింది.  

ఈ క్రమంలో నటి పెళ్లి ఫోటోలు పునర్నవీ భూపాలం పోస్ట్ చేయడంతో ఆమె అభిమానులు ప్రత్యేకంగా కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు.  మీ వైవాహిక జీవితం  ఆనందమయం కావాలని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Punarnavi Bhupalam Bigg Boss fame Actress punarnavi bhupalam punarnavi bhupalam emotional punarnavi bhupalam Hemanth marriage punarnavi bhupalam instagram post

