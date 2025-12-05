Bigg Boss Telugu Famous Punarnavi Bhupalam: బిగ్ బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో ఎంతో మంది ఫేమస్ అయ్యారు. అలా బిగ్ బాస్ ద్వారా పాపులర్ అయిన వాళ్లలో నటి పునర్నవి భూపాలం కూడా ఒకరు. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 3లో పాల్గొని మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తన అందం, ఆటతీరుతో ప్రేక్షకుల మదిలో చెదరని ముద్ర వేసింది. తాజాగా తనకు కాబోయే భర్తను పరిచయం చేసింది పునర్నవి.
పునర్నవి భూపాలం.. బిగ్ బాస్ కంటే ముందే ఉయ్యాల జంపాల, మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు, ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గ్యారెంటీ, పిట్టగోడ, మనసుకు నచ్చింది, ఎందుకో ఎమో, ఒక చిన్న విరామం, సైకిల్ వంటి చిత్రాల్లో నటించింది.
ఇక బిగ్బాస్ షో తరువాత చాలా సినిమాల్లో మంచి అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ.. వాటికి నో చెప్పి పై చదువుల కోసం లండన్కు వెళ్లింది. అక్కడ సైకాలజీలో హయ్యర్ స్టడీస్ చేస్తోంది. ఫారెన్ వెళ్లినప్పటికి కూడా సోషల్ మీడియాలో తనకు సంబంధించిన విశేషాలను పంచుకుంటూ ఉంటుంది.
తాజాగా తనకు కాబోయే భర్తను పరిచయం చేసింది పునర్నవి భూపాలం. అంతేకాకుండా తన ఫియాన్సీతో దిగిన ఫోటోలను కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. నేను అతడికి ఎస్ చెప్పాను.. అంటూ ఆ పిక్స్ కు క్యాప్షన్ కూడ ఇచ్చింది.
ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసిన ఫ్యాన్స్, సినీ సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు వారికి కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. పునర్నవికి కాబోయే భర్త పేరు హేమంత్ వర్మ.
ఇక పునర్నవి ఫియాన్సీ కూడా తన సోషల్ మీడియాలో ఆమెతో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ‘నాకు కావాల్సింది దొరికింది.. నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకునేందుకు వేచి ఉండలేను..’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు. దీన్ని బట్టి చూస్తే త్వరలోనే వీళ్లిద్దరూ పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.