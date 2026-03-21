Punarnavi Bhupalam: ప్రియుడితో ఏడడుగులు వేసిన బిగ్ బాస్ ఫేమ్ పునర్నవి భూపాలం.. ఇదిగో ఫోటోస్

Punarnavi Bhupalam Wedding: ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ ద్వారా పాపులర్ అయిన నటి పునర్నవి భూపాలం. బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 3లో పాల్గొని మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తన అందం, ఆటతీరుతో ప్రేక్షకుల మదిలో చెదరని ముద్ర వేసింది. ఇటీవలే తన ప్రియుడ్ని పరిచయం చేసి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నఈ బ్యూటీ తాజాగా పెళ్లి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన పునర్నవి భూపాలం.. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో నటించింది. బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 3లో పాల్గొని మంచి ఫేమ్ తెచ్చుకుంది. అయితే సినిమా అవకాశాలు వచ్చినా వద్దనుకుని లండన్కి పైచదువుల కోసం వెళ్లింది.
ఇటీవల డిసెంబర్లో తను ప్రేమించిన అబ్బాయిని నిశ్చితార్థం చేసుకున్నానంటూ ప్రకటించిన పునర్నవి.. తాజాగా పెళ్లి చేసుకుంది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు సన్నిహితుల మధ్యే వీరి పెళ్లి జరిగింది.
హేమంత్ వర్మ అనే ఫోటోగ్రాఫర్ని పునర్నవి పెళ్లి చేసుకుంది. పునర్నవి ఫ్రెండ్స్ పలు ఫొటోలు షేర్ చేసి ఈ పెళ్లి విషయాన్ని తెలిపారు. దీంతో పునర్నవికి పలువురు సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
పునర్నవి భూపాలం చాలా కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటుంది. ఇన్నాళ్లు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉన్న పునర్నవి.. ఇప్పుడు వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
కాగా పునర్నవి ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో పాటు మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు, ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గ్యారెంటీ, పిట్టగోడ, మనసుకు నచ్చింది, ఎందుకో ఎమో, ఒక చిన్న విరామం, సైకిల్ వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించింది.